قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
آخر أسبوع في السنة .. الأرصاد تكشف مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة
خبراء و رجال أعمال: قرار خفض الفائدة 1% خطوة لدعم الاستثمار و تمكين القطاع الخاص
محمد الشناوي: مباراة جنوب أفريقيا كانت نهائي مبكر وصعدنا بمجهود رجولي
أداء ملحمي رغم النقص العددي.. ملخص فوز منتخب مصر على جنوب أفريقيا
الجدول الزمني المبتقي في انتخابات مجلس النواب 2025
الأزهر يدين التفجير الإرهابي الغادر بمسجد أثناء صلاة الجمعة في حمص بسوريا
40219 متفرجا شاهدوا مواجهة منتخب مصر وجنوب أفريقيا من مدرجات ملعب أدرار
تعب فجأة .. تفاصيل إلغاء مسرحية نوستالجيا لتامر عبد المنعم
الإخطبوط.. محمد الشناوي يفوز بجائزة رجل مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا
عرض شقته للإيجار وقتلوه جواها .. جريمة مثيرة في مدينة نصر
الحوثي: نستعد لجولة من المواجهات ضد إسرائيل وندرك ما يخطط له العدو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

مع استقبال عام 2026، يبحث كثير من الأسر عن طرق هادئة وبسيطة للاحتفال بعيدًا عن التكلفة والمظاهر المبالغ فيها، خاصة في ظل الضغوط اليومية المتزايدة.

طرق بسيطة لاحتفال الأسرة برأس السنة 2026

قال الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية الإنسانية، إن الاحتفال الأسري البسيط قد يكون أكثر تأثيرًا وعمقًا من أي تجمع صاخب.
 

وتابع أمين في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” الإخباري، الجلوس مع أفراد الأسرة وتبادل الحديث عن أبرز محطات العام الماضي، من نجاحات وتحديات، يُعد خطوة مهمة لتعزيز التقارب الأسري.

وأفاد أحمد أمين، بأن “الحوار الأسري الصادق في نهاية العام يساعد على تفريغ المشاعر السلبية وبناء وعي جماعي أقوى مع بداية سنة جديدة”، ويمكن الاحتفال بطرق بسيطة وهي :

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

ـ كتابة الأهداف والأمنيات للعام الجديد:

وتابع أمين، أن تخصيص وقت لكتابة الأمنيات وخطط عام 2026 يمنح كل فرد شعورًا بالأمل والتحفيز، ويمكن الاحتفاظ بهذه الأوراق وفتحها في نهاية العام لمتابعة ما تحقق منها، وهو ما يعزز مفهوم التطور الشخصي داخل الأسرة.

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

ـ وجبة بسيطة بروح المشاركة:

وأوضح أمين، أنه لا يشترط الاحتفال بإعداد مأدبة فاخرة، بل يكفي تحضير وجبة محببة للجميع بمشاركة أفراد الأسرة، خاصة الأطفال، ما يعزز روح التعاون والانتماء ويخلق ذكريات دافئة لا تُنسى.

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

ـ قضاء وقت عائلي بعيدًا عن الشاشات:

ونصح أمين، بإطفاء الهواتف والتلفاز لبعض الوقت، واستبدالها بلعبة جماعية أو مشاهدة فيلم عائلي أو قراءة قصة قصيرة، وبمكن “الابتعاد المؤقت عن التكنولوجيا يمنح الأسرة فرصة حقيقية للتواصل الإنساني العميق”.

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

ـ تبادل رسائل التقدير والمحبة:

وأضاف أمين، أن كتابة رسائل قصيرة تحمل كلمات امتنان أو تشجيع بين أفراد الأسرة تُعد من أبسط الطرق وأكثرها تأثيرًا. هذه الرسائل تترك أثرًا نفسيًا إيجابيًا يمتد لفترات طويلة.

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

ـ الاحتفال الهادئ والتأملي:

فيما أكد أمين، أن بعض الأسر تفضل استقبال العام الجديد في أجواء هادئة من الدعاء أو التأمل أو الصمت الإيجابي، ويمكن لبعض “الهدوء يمنح العقل والقلب مساحة لإعادة التوازن والاستعداد لعام أكثر استقرارًا”.

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

ـ نزهة قصيرة لاستقبال العام الجديد:

وإذا سمحت الظروف، أوضح أمين، أنه يمكن الخروج في نزهة بسيطة أو مشي خفيف في الهواء الطلق، سواء قبل منتصف الليل أو في صباح أول أيام 2026، لما لذلك من أثر إيجابي على الحالة النفسية وتجديد الطاقة.

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

وتابع أمين، أن الاحتفال برأس السنة لا يُقاس بحجم الزينة أو الأصوات العالية، بل بمدى الدفء والترابط داخل الأسرة.

واختتم الدكتور أحمد أمين حديثه قائلًا: “وجود الأسرة معًا في لحظة صادقة هو أعظم احتفال، وهو أفضل بداية لعام مليء بالأمل والنضج والحب”.

الدكتور أحمد أمين، خبير العلاقات الإنسانية الإنسانية
الاحتفال برأس السنة 2026 طرق الاحتفال برأس السنة احتفال الأسرة برأس السنة أفكار بسيطة لرأس السنة العلاقات الأسرية الدفء الأسري بداية عام جديد خبير العلاقات الإنسانية الدكتور أحمد أمين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مباراة مصر وجنوب افريقيا

اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025

وزير الداخلية السعودي

أول إجراء من وزير الداخلية السعودي بعد حادث المسجد الحرام

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

منتخب مصر

ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

تردد القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا

بالصور

كيف تحتفل الأسرة برأس السنة 2026 بطرق بسيطة؟ خبير يكشف أسرار الدفء العائلي

طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026
طرق بسيطة لإحتفال الأسرة برأسة سنة 2026

انهيار لمياء الأمير بعزاء شقيقها طارق | صور

لمياء الأمير
لمياء الأمير
لمياء الأمير

مشوار الألف الذهبية .. يبدأ بخطوة ..تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 86 ألف سيدة بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

محمد خميس يحتفل بزفافه بالجلباب الصعيدى .. شاهد

محمد خميس
محمد خميس
محمد خميس

فيديو

البرنس

من المستشفى إلى الشارع| شقيق ناصر البرنس يفترش الرصيف بعد محاولة إحــ.ــراق نفسه.. وشهود يكشفون التفاصيل

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد