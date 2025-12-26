قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر.. هذه العلامات تشير للإصابة بـ القولون العصبي

القولون العصبي
القولون العصبي
هاجر هانئ

‎متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة شائعة تؤثر على المعدة والأمعاء، وتسمى أيضا الجهاز الهضمي. تشمل الأعراض التشنج وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك أو كليهما. القولون العصبي هو حالة مستمرة تحتاج إلى إدارة طويلة الأجل.

‎فقط عدد قليل من الأشخاص المصابين بمتلازمةالقولون العصبي لديهم أعراض حادة. يمكن لبعض الأشخاص التحكم في أعراضهم من خلال إدارة النظام الغذائي ونمط الحياة والإجهاد. يمكن علاج الأعراض الأكثر حدة بالأدوية والمشورة.
‎لا يسبب القولون العصبي تغيرات في أنسجة الأمعاء أو يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.
 


أعراض القولون العصبي 


‎تختلف أعراض القولون العصبي ولكنها عادة ما تكون موجودة لفترة طويلة. الأكثر شيوعا تشمل:
* ألم في البطن أو التشنج أو الانتفاخ المرتبط بتمرير البراز.
* تغيرات في مظهر البراز.
* تغييرات في عدد المرات التي تمرر فيها البراز.
‎تشمل الأعراض الأخرى التي غالبا ما تكون مرتبطة الإحساس بالإخلاء غير الكامل وزيادة الغاز أو المخاط في البراز.

‎متى يجب زيارة الطبيب؟

راجع أخصائي الرعاية الصحية إذا كان لديك تغيير مستمر في عادات الأمعاء أو أعراض أخرى لمتلازمةالقولون العصبي. قد تعني حالة أكثر خطورة، مثل سرطان القولون. تشمل الأعراض الأكثر خطورة ما يلي:
* فقدان الوزن.
* الإسهال في الليل.
* نزيف المستقيم.
* فقر الدم بسبب نقص الحديد.
* قيء غير مبرر.
* الألم الذي لا يخفف عن طريق تمرير الغاز أو البراز.


المصدر: mayoclinc

القولون العصبي أعراض القولون العصبي سرطان القولون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

جدعون ساعر وعبد الرحمن محمد عبد الله

إسرائيل تعترف رسمياً بـ "أرض الصومال" وتقيم علاقات دبلوماسية كاملة

السعودية

السعودية تدين تفجيرات حمص وتدعم الحكومة السورية

سوريا

أول تعليق من السلطات السورية على حادث تفجير مسجد على بن أبي طالب

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد