احذر.. هذه العلامات تشير للإصابة بـ القولون العصبي

‎متلازمة القولون العصبي (IBS) هي حالة شائعة تؤثر على المعدة والأمعاء، وتسمى أيضا الجهاز الهضمي. تشمل الأعراض التشنج وآلام البطن والانتفاخ والغازات والإسهال أو الإمساك أو كليهما. القولون العصبي هو حالة مستمرة تحتاج إلى إدارة طويلة الأجل.

‎فقط عدد قليل من الأشخاص المصابين بمتلازمةالقولون العصبي لديهم أعراض حادة. يمكن لبعض الأشخاص التحكم في أعراضهم من خلال إدارة النظام الغذائي ونمط الحياة والإجهاد. يمكن علاج الأعراض الأكثر حدة بالأدوية والمشورة.

‎لا يسبب القولون العصبي تغيرات في أنسجة الأمعاء أو يزيد من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.





أعراض القولون العصبي



‎تختلف أعراض القولون العصبي ولكنها عادة ما تكون موجودة لفترة طويلة. الأكثر شيوعا تشمل:

* ألم في البطن أو التشنج أو الانتفاخ المرتبط بتمرير البراز.

* تغيرات في مظهر البراز.

* تغييرات في عدد المرات التي تمرر فيها البراز.

‎تشمل الأعراض الأخرى التي غالبا ما تكون مرتبطة الإحساس بالإخلاء غير الكامل وزيادة الغاز أو المخاط في البراز.

‎متى يجب زيارة الطبيب؟

‎

راجع أخصائي الرعاية الصحية إذا كان لديك تغيير مستمر في عادات الأمعاء أو أعراض أخرى لمتلازمةالقولون العصبي. قد تعني حالة أكثر خطورة، مثل سرطان القولون. تشمل الأعراض الأكثر خطورة ما يلي:

* فقدان الوزن.

* الإسهال في الليل.

* نزيف المستقيم.

* فقر الدم بسبب نقص الحديد.

* قيء غير مبرر.

* الألم الذي لا يخفف عن طريق تمرير الغاز أو البراز.



المصدر: mayoclinc