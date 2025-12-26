يصيب أصحاب السمنة.. أعراض الكبد الدهني وطرق العلاج ومنع المضاعفات

مرض الكبد الدهني المرتبط بالخلل الأيضي (MASLD)، الذي كان يسمى سابقا مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD)، هو حالة كبدية تؤثر على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة أو حالات التمثيل الغذائي الأخرى، مثل مرض السكري من النوع 2 أو ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول. في MASLD، تتراكم الكثير من الدهون في الكبد.

أعراض الكبد الدهني

غالبا ما لا يكون لدى MASLD أي أعراض. عندما يحدث ذلك، فإنها تشمل:

الشعور بالتعب الشديد

الشعور بالضيق

ألم أو انزعاج في منطقة البطن اليمنى العليا.

تشمل الأعراض المحتملة ل MASH وتليف الكبد، وهي ندبات شديدة، ما يلي:

حكة في الجلد.

تورم البطن، يسمى أيضا الاستسقاء (uh-SY-teez).

ضيق في التنفس.

تورم في الساقين.

الأوعية الدموية الشبيهة بالعنكبوت تحت سطح الجلد مباشرة.

تضخم الطحال.

تغير في لون البشرة .

اصفرار الجلد والعينين، ويسمى أيضا اليرقان.

علاج الكبد الدهني

عادة ما يبدأ علاج MASLD بفقدان الوزن. يمكن القيام بذلك عن طريق اتباع نظام غذائي صحي، والحد من تناول الدهون وممارسة الرياضة.

قد يؤدي فقدان الوزن إلى تحسين الحالات الصحية الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى MASLD. عادة، يوصى بفقدان 10٪ من وزن جسمك أو أكثر. لكن فقدان حتى 3٪ إلى 5٪ من وزنك المبدئي يمكن أن يكون له فوائد.

يتوفر دواءان لعلاج الأشخاص الذين يعانون من MASH مع ندبات الكبد المعتدلة إلى الشديدة. يمكن أن يساعد Resmetirom (Rezdiffra) و semaglutide في تقليل كمية الدهون والندبات في الكبد. لا ينصح بهذه الأدوية للأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد. قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من تليف الكبد بسبب MASH إلى زراعة الكبد.

