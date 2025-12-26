تراكم شمع الأذن.. علامات تحذيرية لا يجب تجاهلها

يختلف مظهر شمع الأذن من اللون الأصفر الفاتح إلى البني الداكن، ولا تعني الألوان الداكنة بالضرورة وجود انسداد في الأذن.
تشمل علامات تراكم شمع الأذن ما يلي:
-فقدان مفاجئ أو جزئي للسمع، وغالبًا ما يكون مؤقتًا.
-طنين الاذن، وهو سماع صوت رنين أو أزيز داخل الأذن.
-الإحساس بالامتلاء أو الانسداد في الأذن.
-ألم في الأذن.
قد يؤدي عدم إزالة تراكم شمع الأذن إلى حدوث عدوى…
-ألم شديد في الأذن.
-ألم في الأذن لا يزول مع الوقت.
-خروج إفرازات من الأذن.
-ارتفاع درجة الحرارة.
-السعال.
فقدان سمع مستمر.
-صدور رائحة كريهة من الأذن.
-الدوخة او الدوار.
المصدر ديلى ميرور