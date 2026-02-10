خلال ساعات.. الزمالك يحسم موقف شيكو بانزا من التواجد في معسكر الفريق

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن اللاعب الأنجولي شيكو بانزا قريبًا من التواجد في معسكر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي استعدادا لمباراتي سموحة وكايزر تشيفز.

وأكد الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب شيكو بانزا قريب من التواجد في معسكر الفريق غدا حتى الآن، بعد الأزمة التي كانت بين اللاعب والجهاز الفني قبل مباراة زيسكو الزامبي في الكونفدرالية، ولكن سيتم حسم تواجده من عدمه خلال ساعات.

الاستعداد لمواجهة سموحة بالدوري المصري

يواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق سموحة المقبلة في الدوري المصري. ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة القادمة من مسابقة الدوري. يسعى الفريق الأبيض لتحقيق الفوز والابتعاد في صدارة جدول ترتيب الدوري، بعد سلسلة من النتائج التي شهدت تذبذب الأداء في الفترة الأخيرة.