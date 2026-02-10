روسيا تشترط ضمانات أمنية إلزامية في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو أن أي تسوية في أوكرانيا يجب أن تشمل "ضمانات أمنية إلزامية" لروسيا، تكفل استبعاد انضمام أوكرانيا للناتو وعدم نشر قوات أجنبية على أراضيها.

جاء ذلك في تصريحات لجروشكو لصحيفة "إزفيستيا"، حيث قال: "نحن ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح أمن أوكرانيا، لكن الأهم بالطبع هو أخذ مصالح أمن روسيا كذلك بعين الاعتبار".

وأضاف أن "العنصر الرئيسي للتوصل إلى اتفاق" هو ضمانات أمن روسيا، مشيرا إلى أن هذا العنصر "غائب تماما" في خطاب الاتحاد الأوروبي.

وحدد جروشكو عناصر الضمانات المطلوبة، والتي تشمل "استبعاد انضمام أوكرانيا إلى الناتو ورفض نشر قوات أجنبية على أراضي أوكرانيا، وتأكيدات بأن أوكرانيا لن تشكل تهديداً ولن تُستخدم كمنصة لمحاربة روسيا".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن بلاده لا تعترض على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنها مستعدة لدعم ضمانات الأمن لأوكرانيا التي تم التوصل إليها في مفاوضات 2022. وتقترح موسكو أن تشمل الضمانات الأمنية أعضاء دائمين في مجلس الأمن (روسيا، الصين، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا)، مع إمكانية انضمام دول مثل ألمانيا وتركيا.