السكة الحديد: إتاحة حجز الخدمة الجديدة بعربات مختلطة بين (القاهرة/ أسوان) والعكس من شبابيك التذاكر
وفقا لآخر التحديثات.. سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 10-2-2026
مسئول بالبيت الأبيض: ترامب يعارض ضم إسرائيل للضفة الغربية
دعاء الفجر يوم 22 شعبان.. كلمات تفتح أبواب المغفرة ابدأ بها يومك
أتوبيس البساتين.. واقعة تحرش تهز الرأي العام وتكشف ضحايا أخريات
تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط مع بداية شهر رمضان المعظم| تفاصيل
سماع الشهود في محاكمة 25 متهما بقضية خلية الظاهر.. اليوم
الزمالك ليس وحده.. كواليس مثيرة عن الأزمة المالية داخل الأهلي
رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026 والشروط وأماكن الاختبارات
روسيا تشترط ضمانات أمنية إلزامية في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا
عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي
أخبار العالم

روسيا تشترط ضمانات أمنية إلزامية في أي معاهدة سلام مع أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو أن أي تسوية في أوكرانيا يجب أن تشمل "ضمانات أمنية إلزامية" لروسيا، تكفل استبعاد انضمام أوكرانيا للناتو وعدم نشر قوات أجنبية على أراضيها.

جاء ذلك في تصريحات لجروشكو لصحيفة "إزفيستيا"، حيث قال: "نحن ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح أمن أوكرانيا، لكن الأهم بالطبع هو أخذ مصالح أمن روسيا كذلك بعين الاعتبار".

وأضاف أن "العنصر الرئيسي للتوصل إلى اتفاق" هو ضمانات أمن روسيا، مشيرا إلى أن هذا العنصر "غائب تماما" في خطاب الاتحاد الأوروبي.

وحدد جروشكو عناصر الضمانات المطلوبة، والتي تشمل "استبعاد انضمام أوكرانيا إلى الناتو ورفض نشر قوات أجنبية على أراضي أوكرانيا، وتأكيدات بأن أوكرانيا لن تشكل تهديداً ولن تُستخدم كمنصة لمحاربة روسيا".

وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن بلاده لا تعترض على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، كما أنها مستعدة لدعم ضمانات الأمن لأوكرانيا التي تم التوصل إليها في مفاوضات 2022. وتقترح موسكو أن تشمل الضمانات الأمنية أعضاء دائمين في مجلس الأمن (روسيا، الصين، فرنسا، الولايات المتحدة، بريطانيا)، مع إمكانية انضمام دول مثل ألمانيا وتركيا.

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

