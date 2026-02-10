عايز 70 مليون.. سهام صالح تكشف سبب عدم التزام إمام عاشور مع الأهلي

أكدت الإعلامية سهام صالح، خلال برنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن إمام عاشور يُعد حالة خاصة داخل النادي الأهلي، في ظل مطالبته بتعديل عقده ماليًا ليتساوى مع محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو، اللذين يحصلان على ما يقرب من 70 مليون جنيه سنويًا.

وأوضحت أن إمام عاشور يتقاضى حاليًا 15 مليون جنيه، إلى جانب عقد إعلاني غير مُحدد القيمة، وهو ما خلق فجوة كبيرة في الرواتب، ولن يلتزم اللاعب إلا إذا تحقق مراده بالمساواة في الراتب مع زيزو وتريزيجيه.

وأضافت أن الأهلي بات مضطرًا لمناقشة تعديل عقد اللاعب لحل أزمة الفوارق المالية، رغم سياسة النادي بعدم التفاوض مع لاعبين لم تنتهِ عقودهم.

وأشارت إلى أن جلسة مرتقبة ستُعقد مع اللاعب عقب عودته من السعودية، لمناقشة عرض الأهلي الحالي، والذي يبلغ 25 مليون جنيه سنويًا، مؤكدة أن استمرار الأزمات مرتبط بعدم حسم هذا الملف ماليًا.