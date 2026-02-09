مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي

كشف الإعلامي سيف زاهر ، عن موقف الأهلي من تمديد التعاقد وزيادة راتب إمام عاشور خلال الفترة المقبلة.

وأوضح زاهر ، خلال تصريحات تليفزيونية: إدارة الأهلي لن تتدخل في عقد إمام عاشور حتى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف : إمام عاشور لن يحصل على الـ 90 أو الـ 100 مليون مثل عقد زيزو ، وأغلى لاعب في النادي الأهلي سيكون راتبه بين 25-30 مليون جنيه.

وأردف : كلمة السر في احتفاظ الأهلي بلاعبيه أحمد حسام عوض وشركة الكرة، والتي عقدت جلسة مع إمام عاشور وأبلغته بأنه بين أغلى ثنائي تسويقي في مصر.

وأشار إلى وجود عدد كبير من العروض الإعلانية في شهر رمضان القادم، بلغت قيمتها أكثر من 20 مليون جنيه لإمام عاشور وزيزو.

وأكمل: بعد الإعلانات والبونص عقد إمام عاشور سيصل لـ 50 و55 و60 مليون، فيما سيتم تجديد عقد حسين الشحات ليصل لـ 17 - 20 مليون جنيه.