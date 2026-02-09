سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته

تتواصل الإثارة في صراع الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في القارة وسط منافسة محتدمة بين أبرز مهاجمي الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويتميز الموسم الحالي بمواجهة قوية بين ثلاثة نجوم من العيار الثقيل كل منهم يسعى لترسيخ مكانته على قمة الهدافين الأوروبيين.

هاري كين الأول

في الصدارة يبرز هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الذي يقود سباق هدافي أوروبا برصيد 24 هدفًا و48 نقطة بعد تسجيله هدفين في فوز فريقه الكبير على هوفنهايم 5-1 في الدوري الألماني. اللاعب الإنجليزي يقدم موسمًا استثنائيًا ويثبت مرة أخرى أنه واحد من أقوى المهاجمين على الساحة الأوروبية.

مبابي الثانى

ورغم تميز كين لا يمكن إغفال المنافسة القريبة من كيليان مبابي نجم ريال مدريد والمتصدر الحالي لهدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدفًا و46 نقطة. وسجل مبابي هدفًا في فوز فريقه على فالنسيا 2-0 محاولًا تضييق الفارق مع كين ومواصلة الدفاع عن لقبه بعد أن توج بالجائزة الموسم الماضي عقب تسجيل 31 هدفًا مع النادي الملكي.

هالاند الثالث

أما إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي فيحتل المركز الثالث في سباق الحذاء الذهبي برصيد 21 هدفًا و42 نقطة. سجل النرويجي هدف الفوز لفريقه في مباراة القمة ضد ليفربول بنتيجة 2-1 معززًا موقفه ضمن أفضل المهاجمين في الدوريات الكبرى.

محمد صلاح فى الصورة

ولا يغيب عن السباق محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 29 هدفًا هذا الموسم ليحصد 58 نقطة مؤكدًا أنه سيظل لاعبًا مؤثرًا في المنافسة على مستوى القارة رغم شراسة المنافسة بين كبار النجوم.

ويمنح نظام الحذاء الذهبي الأوروبي الأفضلية للمهاجمين في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث يتم مضاعفة أهدافهم ما يزيد من فرص اللاعبين في التربع على الصدارة. وهذا النظام يوضح سبب وجود كل من كين مبابي هالاند وصلاح في صدارة المنافسة.

ويظل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة التاريخي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالحذاء الذهبي بعد أن توج بالجائزة 6 مرات كان آخرها موسم 2018/2019.

ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو بـ4 ألقاب كان آخرها موسم 2014/2015 فيما توج كل من كين هالاند ومبابي مرة واحدة فقط.

ويذكر أن الموسم الماضي شهد تألقا كبيرًا لهاري كين الذي توّج بالجائزة موسم 2023/2024 بعد تسجيله 36 هدفًا مع بايرن ميونخ ليجمع 72 نقطة ويثبت نفسه كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا. بينما جاء الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت في المركز الثاني بعد تسجيل 28 هدفًا و56 نقطة في منافسة حامية على الجائزة.

مع دخول الجولات الأخيرة من الموسم يبقى السباق محتدمًا بين هاري كين ومبابي وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة من سيحسم الصدارة مع استمرار هالاند وصلاح في تقديم عروض قوية.

ويبقى الحذاء الذهبي علامة فارقة في عالم كرة القدم الأوروبية ليس فقط كجائزة فردية بل كرمز لمهارة المهاجمين وقدرتهم على حسم المباريات لتصبح منافسة اللاعبين على الحذاء الذهبي أحد أكثر الأحداث الرياضية متابعة وإثارة للجماهير حول العالم.