قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

سباق الحذاء الذهبي يشتعل.. هاري كين يقود المنافسة ومبابي وهالاند وصلاح في مطاردته

الحذاء الذهبي
الحذاء الذهبي

تتواصل الإثارة في صراع الحذاء الذهبي الأوروبي لأفضل هداف في القارة وسط منافسة محتدمة بين أبرز مهاجمي الدوريات الأوروبية الكبرى.

ويتميز الموسم الحالي بمواجهة قوية بين ثلاثة نجوم من العيار الثقيل كل منهم يسعى لترسيخ مكانته على قمة الهدافين الأوروبيين.

هاري كين الأول

في الصدارة يبرز هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الذي يقود سباق هدافي أوروبا برصيد 24 هدفًا و48 نقطة بعد تسجيله هدفين في فوز فريقه الكبير على هوفنهايم 5-1 في الدوري الألماني. اللاعب الإنجليزي يقدم موسمًا استثنائيًا ويثبت مرة أخرى أنه واحد من أقوى المهاجمين على الساحة الأوروبية.

مبابي الثانى 

ورغم تميز كين لا يمكن إغفال المنافسة القريبة من كيليان مبابي نجم ريال مدريد والمتصدر الحالي لهدافي الدوري الإسباني برصيد 23 هدفًا و46 نقطة. وسجل مبابي هدفًا في فوز فريقه على فالنسيا 2-0 محاولًا تضييق الفارق مع كين ومواصلة الدفاع عن لقبه بعد أن توج بالجائزة الموسم الماضي عقب تسجيل 31 هدفًا مع النادي الملكي.

هالاند الثالث 

أما إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي فيحتل المركز الثالث في سباق الحذاء الذهبي برصيد 21 هدفًا و42 نقطة. سجل النرويجي هدف الفوز لفريقه في مباراة القمة ضد ليفربول بنتيجة 2-1 معززًا موقفه ضمن أفضل المهاجمين في الدوريات الكبرى.

محمد صلاح فى الصورة 

ولا يغيب عن السباق محمد صلاح نجم ليفربول الذي سجل 29 هدفًا هذا الموسم ليحصد 58 نقطة مؤكدًا أنه سيظل لاعبًا مؤثرًا في المنافسة على مستوى القارة رغم شراسة المنافسة بين كبار النجوم.

ويمنح نظام الحذاء الذهبي الأوروبي الأفضلية للمهاجمين في الدوريات الخمسة الكبرى، حيث يتم مضاعفة أهدافهم ما يزيد من فرص اللاعبين في التربع على الصدارة. وهذا النظام يوضح سبب وجود كل من كين مبابي هالاند وصلاح في صدارة المنافسة.

ويظل ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الحالي وبرشلونة التاريخي الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالحذاء الذهبي بعد أن توج بالجائزة 6 مرات كان آخرها موسم 2018/2019.

ويأتي خلفه كريستيانو رونالدو بـ4 ألقاب كان آخرها موسم 2014/2015 فيما توج كل من كين هالاند ومبابي مرة واحدة فقط.

ويذكر أن الموسم الماضي شهد تألقا كبيرًا لهاري كين الذي توّج بالجائزة موسم 2023/2024 بعد تسجيله 36 هدفًا مع بايرن ميونخ ليجمع 72 نقطة ويثبت نفسه كأحد أفضل المهاجمين في أوروبا. بينما جاء الغيني سيرهو جيراسي مهاجم شتوتجارت في المركز الثاني بعد تسجيل 28 هدفًا و56 نقطة في منافسة حامية على الجائزة.

مع دخول الجولات الأخيرة من الموسم يبقى السباق محتدمًا بين هاري كين ومبابي وسط ترقب جماهيري واسع لمعرفة من سيحسم الصدارة مع استمرار هالاند وصلاح في تقديم عروض قوية.

ويبقى الحذاء الذهبي علامة فارقة في عالم كرة القدم الأوروبية ليس فقط كجائزة فردية بل كرمز لمهارة المهاجمين وقدرتهم على حسم المباريات لتصبح منافسة اللاعبين على الحذاء الذهبي أحد أكثر الأحداث الرياضية متابعة وإثارة للجماهير حول العالم.

الدوريات الأوروبية هاري كين بايرن ميونخ كيليان مبابي مبابي ريال مدريد الدوري الإسباني إرلينج هالاند هالاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على متسول هدد العاملين بحى بولاق الدكرور بسلاح أبيض

جانب من الحريق

محاولات للسيطرة على حريق هائل في مخزن خردة بالهرم.. صور

المتهمين

بسبب ثمن المشاريب.. ضبط المتهمين بالتعدى على عمال نادي اجتماعي بالمنوفية

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته
خالد عليش وزوجته

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

خلطة المحشي
خلطة المحشي
خلطة المحشي

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

فورد
فورد
فورد

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد