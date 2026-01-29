روي كين يفتح الباب أمام كاريك لتدريب مانشستر يونايتد .. ويعود ليحسم الجدل

أكد النجم الإيرلندي السابق روي كين رغبته في أن يحصل مايكل كاريك على المنصب الدائم لتدريب مانشستر يونايتد، في موقف اعتُبر تراجعًا جزئيًا عن تصريحاته السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن مستقبل المدرب المؤقت.

إشادة بالنتائج والتوقيت

وأشاد كين بالعمل الذي قدمه كاريك خلال فترته المؤقتة، بعد قيادته الفريق لتحقيق انتصارين لافتين على مانشستر سيتي وآرسنال، معتبرًا أن التوقيت كان مثاليًا للمدرب من أجل إثبات قدراته في لحظة ضغط كبيرة.

تحفظ على التعيين الدائم

ورغم الإشادة، شدد كين على قناعته بأن مانشستر يونايتد قادر على التعاقد مع “مدرب أفضل” في الصيف المقبل، مؤكدًا أن تعيين كاريك بشكل دائم قد لا يكون القرار الأنسب على المدى الطويل، خاصة مع طموحات النادي في المنافسة على الألقاب.

تصريحات سابقة مثيرة للجدل

وكان كين قد أثار ضجة كبيرة عندما أكد سابقًا أنه لن يمنح كاريك المنصب حتى لو فاز الفريق بجميع مبارياته المتبقية، وهي نتائج كانت ستضع يونايتد في قلب سباق لقب الدوري الإنجليزي.

توضيح الموقف في بودكاست

وخلال ظهوره في بودكاست “ستيك تو فوتبول”، قال كين: “أتمنى أن يمنحوه المنصب الدائم، وأتمنى أن يعينوه في الصيف”، قبل أن يتدخل جاري نيفيل لتذكيره بتصريحاته السابقة، ليؤكد كين تمسكه برأيه مع تمنياته بالتوفيق لكاريك.

الفرق بين المؤقت والدائم

وأوضح كين أن الفارق كبير بين قيادة الفريق بشكل مؤقت، وتولي تدريب مانشستر يونايتد لعدة سنوات بهدف حصد البطولات، معتبرًا أن النجاح المؤقت لا يضمن الاستمرارية في نادٍ بحجم يونايتد.

فرص مستقبلية محتملة

وأشار كين إلى أن نتائج كاريك الحالية قد تفتح له أبوابًا أخرى، حتى في حال عدم استمراره مع يونايتد، مستشهدًا بما حدث مع رود فان نيستلروي، مؤكدًا أن هذه المرحلة قد تكون بوابة لمسيرة تدريبية أوسع.

تحذير من الإفراط في التفاؤل

وفي ختام تصريحاته، دعا كين جماهير مانشستر يونايتد إلى عدم المبالغة في التفاؤل، مشيرًا إلى أن الفريق خاض مباراتين فقط، وأن الحكم الحقيقي سيكون خلال الأشهر والسنوات المقبلة، رغم التحسن الواضح في الأداء الهجومي.