محافظة القدس: سياسة إسرائيلية لسلب الأراضي ومصادرة الجغرافيا الفلسطينية
علي جمعة يوضح سر استغفار النبي ﷺ رغم مغفرة ذنبه
ستخضع لعملية جراحية.. نقابة المهن التمثيلية تطمئن الجمهور على الحالة الصحية لـ سوسن بدر
عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه
سوسن تتعرض للكسر في ساقها.. خاص
هدم مقرات الأونروا تصعيد غير مسبوق.. تحذيرات قرب الاحتلال تطبيق خطة تهدف إلى شطر الضفة | الأوضاع بالقطاع
بدون إمام عاشور.. وصول بعثة الأهلي إلى تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
برلماني: إعادة فتح معبر رفح خطوة إنسانية تؤكد ثقل مصر الإقليمي
قبل الشهر الكريم.. قائمة أسعار ياميش رمضان 2026
تصعيد خطير في القدس.. هدم مقرات الأونروا وتهديد مباشر لحياة 190 ألف لاجئ
الأمم المتحدة: نحث الأطراف في سوريا على حل النزاع سلميا واحترام القانون الدولي
ذكرى وفاة الشيخ شعبان الصياد.. محطات لا تعرفها عن فارس القرآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
روي كين يفتح الباب أمام كاريك لتدريب مانشستر يونايتد .. ويعود ليحسم الجدل

إسلام مقلد

أكد النجم الإيرلندي السابق روي كين رغبته في أن يحصل مايكل كاريك على المنصب الدائم لتدريب مانشستر يونايتد، في موقف اعتُبر تراجعًا جزئيًا عن تصريحاته السابقة التي أثارت جدلًا واسعًا بشأن مستقبل المدرب المؤقت.

إشادة بالنتائج والتوقيت

وأشاد كين بالعمل الذي قدمه كاريك خلال فترته المؤقتة، بعد قيادته الفريق لتحقيق انتصارين لافتين على مانشستر سيتي وآرسنال، معتبرًا أن التوقيت كان مثاليًا للمدرب من أجل إثبات قدراته في لحظة ضغط كبيرة.

تحفظ على التعيين الدائم

ورغم الإشادة، شدد كين على قناعته بأن مانشستر يونايتد قادر على التعاقد مع “مدرب أفضل” في الصيف المقبل، مؤكدًا أن تعيين كاريك بشكل دائم قد لا يكون القرار الأنسب على المدى الطويل، خاصة مع طموحات النادي في المنافسة على الألقاب.

تصريحات سابقة مثيرة للجدل

وكان كين قد أثار ضجة كبيرة عندما أكد سابقًا أنه لن يمنح كاريك المنصب حتى لو فاز الفريق بجميع مبارياته المتبقية، وهي نتائج كانت ستضع يونايتد في قلب سباق لقب الدوري الإنجليزي.

توضيح الموقف في بودكاست

وخلال ظهوره في بودكاست “ستيك تو فوتبول”، قال كين: “أتمنى أن يمنحوه المنصب الدائم، وأتمنى أن يعينوه في الصيف”، قبل أن يتدخل جاري نيفيل لتذكيره بتصريحاته السابقة، ليؤكد كين تمسكه برأيه مع تمنياته بالتوفيق لكاريك.

الفرق بين المؤقت والدائم

وأوضح كين أن الفارق كبير بين قيادة الفريق بشكل مؤقت، وتولي تدريب مانشستر يونايتد لعدة سنوات بهدف حصد البطولات، معتبرًا أن النجاح المؤقت لا يضمن الاستمرارية في نادٍ بحجم يونايتد.

فرص مستقبلية محتملة

وأشار كين إلى أن نتائج كاريك الحالية قد تفتح له أبوابًا أخرى، حتى في حال عدم استمراره مع يونايتد، مستشهدًا بما حدث مع رود فان نيستلروي، مؤكدًا أن هذه المرحلة قد تكون بوابة لمسيرة تدريبية أوسع.

تحذير من الإفراط في التفاؤل

وفي ختام تصريحاته، دعا كين جماهير مانشستر يونايتد إلى عدم المبالغة في التفاؤل، مشيرًا إلى أن الفريق خاض مباراتين فقط، وأن الحكم الحقيقي سيكون خلال الأشهر والسنوات المقبلة، رغم التحسن الواضح في الأداء الهجومي.

