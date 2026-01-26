استغلال موجة الثقة.. كاريك يوجه طلبا عاجلا للاعبي مانشستر يونايتد

طلب مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، من لاعبي "الشياطين الحمر"، استغلال موجة الثقة بعد الفوز على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، من أجل المضي قدمًا.

وقد سيطر مانشستر يونايتد على أول نصف ساعة من المباراة وتقدم بهدف عكسي سجله ليساندرو مارتينيز، لكن برايان مبويمو سجل هدف التعادل، ثم سجل باتريك دورجو وماتيوس كونيا هدفين رائعين في الشوط الثاني ليحقق يونايتد أول فوز له في الدوري على آرسنال منذ عام 2017.

وقال كاريك: "علينا أن نستغل هذا الوضع ونستخدم العاطفة، يجب عليك استخدام الطاقة والثقة".

وأضاف: “يجب أن تتحلى بالتواضع الكافي لتفهم كيف استطعنا تحقيق هاتين النتيجتين الكبيرتين، الأمر لا يأتي بسهولة، لذا علينا الاستمرار في ذلك واستغلاله مرة أخرى.”

وتابع كاريك، الذي فاز بالعديد من ألقاب الدوري في خط وسط يونايتد: "كانت الأهداف رائعة، وكان أداء الفريق جيدا في بعض الأحيان، وبدا أننا نشكل خطرا في أوقات معينة".

وواصل: “في أحيان أخرى كان علينا أن ندافع، لكنه كان مجرد أداء تضمن القليل من كل شيء، حقًا.”

لم يهزم كاريك في فترة توليه منصب المدير الفني المؤقت التي استمرت ثلاث مباريات في عام 2021، ومع توليه المسؤولية حتى نهاية الموسم هذه المرة، لديه الفرصة لإثبات جدارته بالمنصب بشكل دائم.

وأردف: "لن أجيب على سؤال ما سيحدث لاحقاً كل أسبوع، أنا أستمتع بما أفعله وسأستمر في بذل قصارى جهدي، أعلم أن الأمر من وجهة نظرنا يتعلق فقط بالمضي قدمًا نحو المباراة القادمة".

وأتم: "لم يمضِ على وجودنا معًا سوى أقل من أسبوعين، لذا علينا الاستمرار في اكتساب عادات وروتينات جيدة وقد كان أداء اللاعبين رائعًا في هذا الصدد، لكنني لا أعتقد أنه بإمكاننا التطلع إلى المستقبل البعيد الآن".