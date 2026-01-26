قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جيش الاحتلال: عثرنا على جثة ران جويلي في مقبرة الشجاعية بعد فحص 250 جثمانا
الإمارات: نرفض استخدام أجوائنا أو أراضينا أو مياهنا لأي عمل عسكري ضد إيران
الأرصاد الجوية: تحذيرات من الأتربة.. وكتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة وبرودة شديدة ليلا
حشيش وكوكايين.. الداخلية تحبط ترويج صفقة مخدرات بنصف مليار جنية بالإسماعيلية
دعاء المغرب عند الإفطار.. كلمات مستجابة للصائمين 8 شعبان
الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على شخص وإختطافة بالجيزة
نتنياهو عن عودة جثمان الجندي ران غويلي من غزة: إنجاز عظيم
ربط طاقة الرياح على الشبكة العامة لكهرباء مصر قبل صيف 2026 .. تفاصيل
رئيس الوزراء: الحكومة ملتزمة بتوفير الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء
زيادة ألف جنيه فى أيام .. قفزة كبيرة لسعر الذهب بمصر
الدولار يستقر عند 47.12 جنيه .. أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الإثنين
تسريب مفاجئ .. قطع المياه عن منطقتين في حدائق أكتوبر
رياضة

استغلال موجة الثقة.. كاريك يوجه طلبا عاجلا للاعبي مانشستر يونايتد

كاريك
كاريك
مجدي سلامة

طلب مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، من لاعبي "الشياطين الحمر"، استغلال موجة الثقة بعد الفوز على أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي، من أجل المضي قدمًا.

وقد سيطر مانشستر يونايتد على أول نصف ساعة من المباراة وتقدم بهدف عكسي سجله ليساندرو مارتينيز، لكن برايان مبويمو سجل هدف التعادل، ثم سجل باتريك دورجو وماتيوس كونيا هدفين رائعين في الشوط الثاني ليحقق يونايتد أول فوز له في الدوري على آرسنال منذ عام 2017.

وقال كاريك: "علينا أن نستغل هذا الوضع ونستخدم العاطفة، يجب عليك استخدام الطاقة والثقة".

وأضاف: “يجب أن تتحلى بالتواضع الكافي لتفهم كيف استطعنا تحقيق هاتين النتيجتين الكبيرتين، الأمر لا يأتي بسهولة، لذا علينا الاستمرار في ذلك واستغلاله مرة أخرى.”

وتابع كاريك، الذي فاز بالعديد من ألقاب الدوري في خط وسط يونايتد: "كانت الأهداف رائعة، وكان أداء الفريق جيدا في بعض الأحيان، وبدا أننا نشكل خطرا في أوقات معينة".

وواصل: “في أحيان أخرى كان علينا أن ندافع، لكنه كان مجرد أداء تضمن القليل من كل شيء، حقًا.”

لم يهزم كاريك في فترة توليه منصب المدير الفني المؤقت التي استمرت ثلاث مباريات في عام 2021، ومع توليه المسؤولية حتى نهاية الموسم هذه المرة، لديه الفرصة لإثبات جدارته بالمنصب بشكل دائم.

وأردف: "لن أجيب على سؤال ما سيحدث لاحقاً كل أسبوع، أنا أستمتع بما أفعله وسأستمر في بذل قصارى جهدي، أعلم أن الأمر من وجهة نظرنا يتعلق فقط بالمضي قدمًا نحو المباراة القادمة".

وأتم: "لم يمضِ على وجودنا معًا سوى أقل من أسبوعين، لذا علينا الاستمرار في اكتساب عادات وروتينات جيدة وقد كان أداء اللاعبين رائعًا في هذا الصدد، لكنني لا أعتقد أنه بإمكاننا التطلع إلى المستقبل البعيد الآن".

كاريك مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

