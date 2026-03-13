قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ الجيزة يستجيب لمطالب أهالي ناهيا ويوجه بدعم الوحدة الصحية بالعدد الكافي من الأطباء والممرضين

أحمد زهران

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بجولة ميدانية بمدينة كرداسة للوقوف علي حالة النظافة والطرق ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة احتياجاتهم.

التقى خلالها محافظ الجيزة بالمواطنين واستمع لآرائهم حول اي معوقات تواجههم للسعي نحو حلها والتعامل معها . 
وخلال الجولة استجاب المحافظ لمطلب عاجل من أهالي قرية ناهيا يتعلق بتحسين مستوى الخدمة الصحية بوحدة رعاية الأسرة بقرية ناهيا بمدينة كرداسة. 
حيث توجه محافظ الجيزة علي الفور لتفقد  سير العمل بالوحدة الصحية موجها مدير مديرية الشؤون الصحية بدعمها بالعدد الكافي من الأطباء والممرضين لضمان رفع مستوى الخدمة الطبية واستيعاب جميع الحالات المترددة على الوحدة مع التأكيد على تقديم رعاية صحية متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
وأكد المحافظ أن هذه الجولة تأتي في إطار المتابعة المستمرة للخدمات الصحية على مستوى المحافظة مشدداً على أهمية الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين وتحسين جودة الخدمة المقدمة لهم بشكل دائم.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة اخبار الجيزة

