اقتصاد

أسعار الذهب اليوم.. تحديث لحظي لعيارات 24 و21 و18

أسعار الذهب اليوم
محمد صبيح

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم حالة من المتابعة المستمرة من قبل المواطنين والمستثمرين، حيث يحرص الكثيرون على معرفة سعر الذهب الآن في مصر لحظة بلحظة خاصة مع التغيرات التي تطرأ على السوق المحلية.

وتعد متابعة أسعار الأعيرة المختلفة من الأمور التي تهم المقبلين على شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في المعدن الأصفر.

الذهب يرتفع وسط ترقب لتطورات تهدئة الصراع في الشرق الأوسط

ويقدم هذا التقرير آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم في مصر وفقًا للأسعار المتداولة في السوق، والتي تشمل الأعيرة الأكثر تداولًا مثل عيار 24 وعيار 21 وعيار 18، إضافة إلى سعر أونصة الذهب وسعر الجنيه الذهب.

أسعار الذهب الآن في مصر

ذهب عيار 24

سعر الشراء: 8520 جنيهًا مصريًا

سعر البيع: 8464 جنيهًا مصريًا

ذهب عيار 22

سعر الشراء: 7810 جنيهات مصرية

سعر البيع: 7759 جنيهًا مصريًا

سعر الذهب عيار 21

سعر الشراء: 7455 جنيهًا مصريًا

سعر البيع: 7406 جنيهات مصرية

ذهب عيار 18

سعر الشراء: 6390 جنيهًا مصريًا

سعر البيع: 6348 جنيهًا مصريًا

ذهب عيار 12

سعر الشراء: 4260 جنيهًا مصريًا

سعر البيع: 4232 جنيهًا مصريًا

سعر أونصة الذهب في مصر

سجلت أونصة الذهب في السوق المصرية:

سعر الشراء: 265002 جنيه مصري

سعر البيع: 263260 جنيهًا مصريًا

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب في مصر:

سعر الشراء: 59640 جنيهًا مصريًا

سعر البيع: 59248 جنيهًا مصريًا

ويُعد الجنيه الذهب من أكثر أشكال الذهب تداولًا في السوق المصرية، خاصة لدى الراغبين في الادخار أو الاستثمار في الذهب، نظرًا لسهولة بيعه وشرائه مقارنة بالمشغولات الذهبية.

متابعة سعر الذهب في مصر لحظة بلحظة

تستحوذ متابعة سعر الذهب اليوم في مصر على اهتمام واسع من المواطنين، حيث يتم تحديث الأسعار بشكل مستمر داخل محلات الصاغة وفق حركة السوق. وتشمل الأسعار المتداولة مختلف الأعيرة التي يكثر الإقبال عليها في السوق المحلية.

ويبحث الكثير من المواطنين يوميًا عن أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 باعتباره الأكثر انتشارًا في المشغولات الذهبية داخل السوق، إلى جانب عيار 18 الذي يلقى رواجًا في بعض أنواع الحُلي الحديثة.

كما يهتم المستثمرون بمتابعة سعر أونصة الذهب والجنيه الذهب باعتبارهما من أهم أدوات الاستثمار في المعدن النفيس داخل السوق المصرية. وتظل الأسعار قابلة للتحديث على مدار اليوم وفق التغيرات التي تشهدها حركة التداول في سوق الذهب.

