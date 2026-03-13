سعر الذهب يستقر اليوم 13-3-2026

أظهر سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية، استقرارا مع أول تعاملات اليوم الجمعة الموافق 13-3-2026 بمختلف الأعيرة الذهبية.

الذهب يستقر اليوم

وسجل سعر جرام الذهب ثباتا نسبيًا من دون تغيير مع أول تدوالات صباحية له اليوم بدون تغيير وسط ترقب حذر في الأسواق.

سعر الذهب يصعد

وسجل متوسط سعر الذهب ارتفاعًا بقيمة تبلغ 25 جنيهات أمس الخميس

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 7525 جنيهات.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8600 جنيها للشراء و 8543 جنيهات للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7883 جنيهات للشراء و 7831 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 7525 جنيهات للشراء و 7475 جنيهات للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6450 جنيهاً للشراء و 6407 جنيهات للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 60.2 ألف جنيه للشراء و 59.8 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5156 دولار للشراء و 5155 دولار للبيع.

سعر الذهب في السوق العالمي

ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بالتزامن مع صعود محدود في البورصة العالمية، مدفوعة بتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما عزز الطلب على المعدن الأصفر كملاذ آمن، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

وعلى الصعيد العالمي، ارتفعت الأوقية بنحو 3 دولارات لتسجل مستوى 5180 دولارًا، مع اتجاه المستثمرين إلى الذهب للتحوط من المخاطر الجيوسياسية، رغم استمرار التداولات دون مستوى 5200 دولار للأوقية.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، ما أبقى الطلب على الأصول الآمنة مرتفعًا. كما ساهم تراجع الزخم في عمليات شراء الدولار الأمريكي في تقديم دعم إضافي لأسعار الذهب، وإن ظلت مكاسبه محدودة.