تحذير جوي: تدهور الرؤية لأقل من 1000 متر وعواصف ترابية تضرب البلاد مساء اليوم
الحكومة تعلن استعدادها لإنهاء أزمة التصالح.. 3 حالات لا ينطبق عليهم القانون
وصل باريس.. نقابة الموسيقيين تكشف تطورات الحالة الصحية لـ هاني شاكر
سعر الذهب الآن.. عيار 21 فاق التوقعات
هل الصلاة في آخر جمعة من رمضان كفارة عن الصلواة الفائتة لـ400 سنة؟
510 قوافل بيطرية مجانية خلال شهري يناير وفبراير
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في تطوير النقل النهري بآليات جديدة
تحويلات ومسارات بديلة.. بدء الغلق الكلي لشارع 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان
سلطنة عمان.. مقـ.تل شخصين جراء سقوط مسيرتين في ولاية صحار
طرق حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية.. ووسائل الدفع المختلفة
هل فوات وجبة السحور عذر يبيح معه الفطر.. المفتي السابق يحسم الجدل
صراع في البيت الأبيض بسبب حرب إيران.. ومساعدو ترامب يحذرون من خسائر فادحة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

إرتفاع عدد المصابين في سقوط صاروخ على الجليل لـ80 إسرائيليا

محمود نوفل

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن أعداد المصابين نتيجة سقوط صاروخ على الجليل إرتفع إلى 80 حالة .

وفي وقت سابق ؛ ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت، أنه تم رصد عمليات إطلاق صواريخ من إيران باتجاه شمال إسرائيل، وقد تُطلق الإنذارات في مرتفعات الجولان والجليل ومنطقة الكرمل، من بين مناطق أخرى.

في ظل التصعيد العسكري مع إيران وحزب الله، كشف مسؤول أمني إسرائيلي رفيع، أن تل أبيب تستعد لحملة عسكرية طويلة الأمد، مشيرا إلى أن الاستعدادات تشمل مختلف الجوانب العملياتية واللوجستية.

وقال المسؤول إن المؤسسة العسكرية تعمل وفق خطة منظمة تتضمن تقدير كميات الذخيرة اليومية، ورؤية شاملة لساحات القتال، إلى جانب إدارة الموارد البشرية والاحتياط، مع إعداد خطط مسبقة للتعامل مع تطورات المعركة.


وأوضح أن تركيز العمليات الإسرائيلية ينصب بشكل أساسي على إيران، مؤكدًا أن الجيش يواصل تنفيذ استراتيجيته وفق الأهداف والجدول الزمني المحدد، مع إجراء تعديلات مستمرة بناءً على المعلومات الاستخباراتية ونتائج الضربات العسكرية.


وأشار إلى أن التنسيق مع الولايات المتحدة يتم بشكل مستمر على المستويات الاستراتيجية والعملياتية والتكتيكية، مؤكدًا أن ما يجري يُعد «حربًا مشتركة» بين الطرفين.


وفي السياق نفسه، أفادت مصادر إسرائيلية لشبكة CNN بأن إسرائيل تستعد لاحتمال تصعيد كبير في هجمات إيران وحزب الله خلال الليل، في وقت يعقد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا مع كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين لمتابعة تطورات الحملة العسكرية.


بالتوازي، أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ ما وصفه بـ«أعنف وأقوى عملية» منذ اندلاع الحرب، مؤكدًا إطلاق صواريخ استهدفت مواقع داخل إسرائيل وأخرى أمريكية في المنطقة، بينها صواريخ باليستية بعيدة المدى.

الاحتلال الإسرائيلي إيران مرتفعات الجولان والجليل حزب الله صواربخ باليستية

