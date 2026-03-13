دويدار عن مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري: لا تعايرني ولا أعايرك

أجرت رابطة الأندية المصرية المحترفة، قرعة المرحلة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2025-2026، داخل أحد فنادق القاهرة، وسط حضور ممثلي الأندية ومسؤولي الرابطة.

وكتب أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق عبر حسابه على فيسبوك: "ان شاء الله الزمالك يلاعب الأهلي أول ماتش هيكون ماتش حلو جدا في توقيته الزمالك خسران آخر ماتش والأهلي خسران اخر ماتش يعني لا تعايرني ولا أعايرك… الهمّ طايلني وطايلك".

ويشارك هذا الموسم 21 فريقًا، حيث تم تنظيم الدوري بنظام مرحلتين، انتهت الأولى التي أقيمت بنظام الدوري من دور واحد، بخوض كل فريق 20 مباراة، أسفرت عن ترتيب الفرق قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

حددت القرعة موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة الخامسة من المرحلة الثانية، والمقرر إقامتها يوم 1 مايو المقبل، في ظل المنافسة الشرسة على المراكز الأولى بالبطولة.