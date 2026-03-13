قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

مباراة قوية بين بيراميدز والجيش الملكي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة نظيره الجيش الملكي المغربي ضمن مباريات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، في لقاء منتظر يجمع بين فريقين حصلا على تصفيات قوية في دور المجموعات.


 

تأهل الفريقين لربع النهائي

تأهل بيراميدز إلى ربع النهائي بعد تصدره المجموعة الأولى في دور المجموعات، مسجلاً أداءً متميزاً أهلّه للتأهل بجدارة. بالمقابل، تأهل الجيش الملكي كثاني المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، بعد منافسة قوية مع الفرق الأخرى في مجموعته، مما جعل المواجهة بين الفريقين متكافئة ومثيرة للمتابعين.

موعد المباراة بالتفصيل

تم تحديد موعد مباراة ذهاب ربع النهائي بين بيراميدز والجيش الملكي اليوم الجمعة، حيث ستنطلق المباراة في الساعة 12 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، والساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية، بينما ستكون الساعة 10 مساءً بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة

تُذاع المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورتس HD1، الراعي الحصري لدوري أبطال إفريقيا، لتتيح لجماهير كرة القدم فرصة متابعة المباراة لحظة بلحظة والاستمتاع بالإثارة والتشويق التي تقدمها هذه الجولة الحاسمة من البطولة.

أهمية المباراة للجماهير

تكتسب هذه المباراة أهمية كبيرة لدى جماهير الفريقين، خاصة أن الفوز في ذهاب ربع النهائي يمنح الفريق المتأهل أفضلية قبل مباراة العودة. ويأمل كل فريق في تقديم أداء مميز يضمن له التقدم نحو نصف النهائي ويزيد من آماله في المنافسة على لقب دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.


 


 


 

بيراميدز اخبار بيراميدز دورى ابطال افريقيا اخبار الرياضة

