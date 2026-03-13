مصرع طالب في مشاجرة بمركز شبين القناطر

لقى شاب مصرعه إثر اصابته بطعنة نافذة فى مشاجرة بمنطقة شبين القناطر في محافظة القليوبية وتم نقل الجثة للمستشفى وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا يفيد بوقوع مشاجرة وسقوط متوفى بإحدى القرى بدائرة مركز شبين القناطر، وعلى الفور انتقلت قوة من الأجهزة الأمنية، وبرفقتها سيارة إسعاف، إلى موقع البلاغ.



وبالفحص والتحرى ، تبين مصرع طالب جامعي إثر إصابته بطعنة نافذة في القلب خلال المشاجرة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات وكلفت المباحث بالتحري عن ملابسات الحادث وضبط المتهم.