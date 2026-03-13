قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

وزير البترول: مزايدة عالمية جديدة للبحث عن الغاز في غرب المتوسط

أمل مجدى

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بسداد المتبقي من مستحقات شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز تمثل رسالة ثقة قوية للمستثمرين في هذا القطاع، وتدعم جهود الوزارة لتحفيز الاستثمار وزيادة الاكتشافات والإنتاج المحلي، بما يسهم في خفض فاتورة استيراد الغاز، خاصة في ظل التحديات الراهنة.

وأضاف وزير البترول أن الوزارة تعمل على تطبيق نماذج اقتصادية مرنة لتسويق المناطق البترولية والغازية المطروحة للاستثمار، بما يعزز جاذبيتها لشركات البحث والاستكشاف العالمية.

جاء ذلك خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لاعتماد موازنة العام المالي 2026 / 2027، حيث أوضح الوزير أن الشركة تؤدي دورًا محوريًا في تأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي لكافة قطاعات الدولة، وفي مقدمتها محطات الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنازل.

وأكد أهمية الاستعداد المبكر لفصل الصيف من خلال الإسراع بربط الآبار الجديدة على خريطة الإنتاج، إلى جانب تكثيف أعمال صيانة الآبار.

وأشار وزير البترول إلى أن الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وتداعياتها على إمدادات الطاقة أكدت أهمية منظومة سفن التغييز كحل استراتيجي عاجل لتأمين احتياجات الدولة من الغاز الطبيعي المسال المستورد، بما يدعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات مختلف القطاعات، خاصة في أوقات الأزمات.

ومن جانبه، استعرض المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة ونوابه، ملامح خطة العام المالي 2026 / 2027، التي تتضمن طرح مزايدة جديدة للبحث عن الغاز خلال عام 2026 في عدد من قطاعات غرب البحر المتوسط، إلى جانب حفر 17 بئرًا استكشافية خلال العام المالي المقبل، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع المسح السيزمي بشرق المتوسط خلال النصف الثاني من العام.

كما تم استعراض موقف الآبار الاستكشافية الأخيرة، غرب دنيس-1، وسيريوس، وجنات-1، مع الإعداد لحفر 4 آبار أخرى خلال النصف الثاني من العام المالي 2025 / 2026.

وفي مجال تنمية الحقول، تستهدف الخطة تنفيذ 6 مشروعات جديدة واستكمال 3 مشروعات أخرى، مع وضع 51 بئرًا على خريطة الإنتاج خلال العام المالي 2026 / 2027.

كما يجري العمل خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري على تنفيذ 4 مشروعات واستكمال مشروع آخر، مع إضافة 25 بئرًا.

كما تم استعراض جهود تلبية احتياجات السوق المحلية من الغاز الطبيعي وتأمين إمداداته لقطاعات الكهرباء والصناعة، إلى جانب مشروعات تدعيم خطوط الشبكة القومية للغاز وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، فقد تم توصيل 385 ألف وحدة سكنية خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، فيما تستهدف الخطة توصيل الغاز إلى 800 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2026 / 2027.

وفي إطار توجهات الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال مبادرة حياة كريمة، الهادفة إلى توصيل الغاز إلى 841 قرية من القرى الأكثر احتياجًا، تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال في 675 قرية، وجار استكمال باقي القرى.

وفي مجال التوسع في استخدام الغاز كوقود للسيارات، تم تحويل نحو 43 ألف سيارة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، وجارٍ استكمال تنفيذ الخطة.

المهندس كريم بدوي وزير البترول وزير البترول والثروة المعدنية شركاء الاستثمار في إنتاج البترول والغاز إنتاج البترول والغاز البترول والغاز

