وزير البترول: الدولة المصرية كان لديها خطوات استباقية لتوفير احتياجاتها من الطاقة

حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

قال كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة حريصة على توفير منتجات الطاقة لتغطية احتياجات الدولة، مشددا على ضرورة ضخ استثمارات في هذا القطاع لتحقيق التوازن المطلوب.

وأضاف أن الدولة نفذت العديد من الخطوات الاستباقية، وحرصت على سداد مستحقات الشركات بما يعزز وجود خزانات جديدة في القطاع.

وأكد أن الوزارة بذلت جهوداً كبيرة لوجود سفن تغيير في مصر لتوفير الغاز المطلوب، موضحاً أن الوزارة عملت منذ فترة لتهيئة البنية التحتية لتوصيل الغاز للعديد من المنازل، لافتاً إلى أن الوزارة لديها حرص شديد على توفير كل الاحتياجات للقطاعات المختلفة.

ونوه إلى أن الخطة الحالية تقوم على أهمية تعزيز الشراكة مع المصريين والأجانب لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة والبترول، مؤكداً أن الدولة لديها مصادر مختلفة للحصول على الغاز ليس فقط من الدول العربية بطاقة ضخ ٢٧٥٠ مليون قدم.

جاء ذلك خلال حلقة نقاشية حول تداعيات الحرب على المنطقة «قراءة استراتيجية» خلال المنتدى الثقافي الأول لحزب الجبهة الوطنية لمناقشة تداعيات التصعيد العسكري في الشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والشخصيات العامة.

