لتر البنزين في بروكسل وصل 2 يورو.. مجدي يوسف: قد تتوقف الحياة في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

أكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد من بروكسل"، أن احتياجات المعيشة في أوروبا زادت بنحو 9%، حتى أن لتر البنزين في بلجيكا أصبح سعره 2 يورو.

وقال مجدي يوسف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد موسى”، أن زيادة أسعار تذاكر الطيران بصورة كبيرة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا، مؤكدا أنه قد تتوقف الحياة في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الطاقة

وتابع مراسل “صدى البلد” من بروكسل، أن ايطاليا وبريطانيا والمانيا سيتدخلون في الحرب لحماية مصالحهم في مضيق هرمز، مؤكدا أن فرنسا قد تتدخل إلى الحرب الأمريكية الإسرائيلية الأيرانية اذا لزم الأمر لحماية مصالحها.

وأشار مجدي يوسف إلى أن فرنسا لها علاقات قوية مع دول الخليج وستتدخل لحمايتهم من العدوان الإيراني.