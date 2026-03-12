قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة بالمنطقة الشرقية
زعمت شهادته على زواجها من الشناوي.. كريم رزق الله يرد على رنا أحمد
أبو العينين: مصر رمانة ميزان المنطقة وتحتاج لخطة استراتيجية لمواجهة تداعيات الحرب
أبو العينين: نحتاج لخطة شاملة لتوطين الصناعات وتعظيم القيمة المضافة في ظل تداعيات الحرب
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران
زد يحقق الفوز على مودرن سبورت بالدوري
بسبب مونوريل خط وادي النيل - 6 أكتوبر بالجيزة.. تحويلات مرورية لمواجهة الكثافات
التعليم العالي: إنشاء المنتزه التكنولوجي بالجامعات المصرية لتعزيز الابتكار
هل يمكن أن تأتي ليلة القدر في ليلة زوجية من العشر الأواخر؟
إسرائيل تعلن سقوط شظايا صواريخ اعتراضية في القدس ورامات غان
موعد أذان الفجر اليوم 22 رمضان 2026 في مصر ووقت السحور والإمساك
الحرس الثوري: نفذنا عملية مشتركة مع حزب الله ضد إسرائيل
فن وثقافة

هاني شاكر يسافر إلى باريس لاستكمال العلاج .. ونادية مصطفى تكشف التفاصيل | خاص

هاني شاكر
هاني شاكر
أحمد إبراهيم

كشفت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، عن تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، بعد إجرائه عملية في القولون.

وقالت نادية مصطفى، في تصريح خاص لموقع صدى البلد: إن هاني شاكر بخير، ومن المقرر أن يسافر اليوم إلى باريس من أجل استكمال العلاج هناك وقضاء فترة نقاهة.

وتصدر الفنان هاني شاكر تريند Google بعد انتشار شائعة عن وفاته على شبكة الإنترنت، ما خلق حالة من الغضب العارم لدى نقابة المهن الموسيقية، بسبب ما يتردد من أكاذيب، خاصة أن حالة «أمير الغناء العربي» تشهد تحسنًا ملحوظًا.

وكان الفنان هاني شاكر قد خضع لعملية جراحية دقيقة في القولون، استلزمت استئصال جزء منه إثر أزمة صحية شديدة. ويقضي الفنان حاليًا فترة نقاهة تحت الإشراف الطبي لضمان استقرار حالته الصحية، بعد نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة.

نقابة الموسيقيين ترد

وتداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي شائعات عن وفاة أمير الغناء العربي هاني شاكر.

وفي هذا السياق، أصدر الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، بيانًا صحفيًا موجَّهًا إلى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ناشدهم فيه ضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية لصديق عمره ورفيق مشواره، الفنان الكبير هاني شاكر.

وجاء في نص البيان: «أعلن للجمهور الكريم وللزملاء في الوسط الإعلامي أن حالة الفنان الكبير هاني شاكر مستقرة تمامًا بفضل الله، وهو يخضع حاليًا للإشراف الطبي اللازم والبروتوكول العلاجي الطبيعي منذ خروجه من غرفة العمليات بنجاح».

كما وجّه مصطفى كامل أسمى آيات الشكر والتقدير إلى خالد عبد الغفار، مثمنًا زيارته الشخصية للفنان هاني شاكر في المستشفى، وهي اللفتة التي تعكس اهتمام الدولة برموزها الفنية وقوتها الناعمة.

واختتم مصطفى كامل بيانه بكلمات مؤثرة وصف فيها الفنان هاني شاكر بأنه «أخيه الكبير وحبيبه وتوأم نجاحه»، مطالبًا الجميع بالدعاء الصادق له بتمام الشفاء والعافية، والابتعاد عن تداول أي شائعات قد تؤثر في الحالة المعنوية للفنان وأسرته.

نادية مصطفى: هاني شاكر بخير

من جانبها، كشفت المطربة نادية مصطفى تطورات الحالة الصحية للفنان هاني شاكر بعد خضوعه لجراحة في القولون، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت نادية مصطفى: «هاني بخير.. أي خبر لا يكون منشورًا على صفحتي لا تصدقوه. هناك من ينشر أخبارًا على لساني، لكن أي شخص سيقول عني خبرًا لم أقله لن أسكت عنه».

زيارة وزيري الثقافة والصحة

وكانت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، قد حرصت على التواصل مع الفنان الكبير هاني شاكر والاطمئنان على حالته الصحية بعد خضوعه لجراحة في القولون خلال الساعات الماضية.

وطمأنت جيهان زكي الجمهور على صحة هاني شاكر، مشيرة إلى التواصل المستمر مع الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمتابعة سير الرعاية الطبية المقدمة للفنان الكبير.

وتمنت له الشفاء العاجل، داعية الله أن يمنّ عليه بموفور الصحة والعافية ليعود سريعًا إلى جمهوره ومحبيه، ويواصل عطائه الفني الذي أسعد جمهوره الكبير في مصر والوطن العربي.

وأوضحت جيهان زكي أن حضور وإبداع هاني شاكر أثريا المشهد الفني المصري، وألهما أجيالًا من الفنانين والموسيقيين.

