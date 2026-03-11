جمال شعبان: أجمل فطار تناولته في رمضان هذا العام كان في الكنيسة

حضر الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الاسبق، حفل إفطار الكنيسة الإنجيلية بمنطقة سراي القبة الذي تنظمه خلال شهر رمضان الكريم كنوع من توطيد روابط المحبة بين أبناء الوطن الواحد.

واعرب دكتور جمال شعبان عن سعادته بحضور إفطار الكنيسة الإنجيلية واصفا إياه بأنه أجمل افطار على الإطلاق حيث أن الطعام المقدم به ليس كباقي الأكلات بل هو الافضل لأنه مصنوع بمحبة ويذكرني بطعام أمى التى كانت كسرة خبز منها أجمل من أشهى الأطباق.

وأوضح جمال شعبان في خطبته في الكنيسة الإنجيلية عقب الإفطار الرمضاني أنه يتميز بنكهة السلام والتعايش والمودة ويعكس قرب المسافة بين أبناء الوطن الواحد الذين توحدت قلوبهم واقتربت المسافة بينهم حتى أصبحوا مثل الجفن والعين.

والقى الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب الاسبق خطبة كبيرة عن الوحدة الوطنية والمشاعر الطيبة بين المسلمين والأقباط في مصر وقام بعرضها على صفحته الشخصية.

مؤكدا أن حفل الافطار في الكنيسة الإنجيلية ليس مجرد طعام بعد صيام بل درس في الوطنية التى لاتنكسر وتجسيد لمعنى أن مصر ليست وطن بل هي قضية نعيش فيها ويعيش فينا .