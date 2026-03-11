إيران في مجلس الأمن: الاتهامات باطلة والهجوم الأمريكي الإسرائيلي انتهاك صارخ للقانون الدولي

أكد مندوب إيران لدى مجلس الأمن الدولي أن جميع الاتهامات التي يتم توجيهها إلى بلاده لا تستند إلى أي أساس من الصحة، مشددًا على أن طهران ترفض بشكل قاطع هذه الادعاءات.

ووفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية؛ أوضح المندوب الإيراني خلال كلمته أن ما تقوم به كل من الولايات المتحدة وإسرائيل يمثل انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن الهجوم الذي استهدف إيران يعد خرقًا صريحًا للمواثيق والأعراف الأممية.

وأضاف أن الشعب الإيراني يتعرض لانتهاكات جسيمة، مؤكدًا أن ما يحدث يرقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية تُرتكب بحق المدنيين، في ظل التصعيد العسكري الجاري.

وشدد المندوب الإيراني على أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن نفسها وفق ما تكفله القوانين الدولية، مؤكدًا أن إيران ستتخذ ما يلزم من إجراءات لحماية سيادتها وأمن شعبها.