المتحدث باسم مقر «خاتم الأنبياء»: مضيق هرمز يقع بلا شك تحت إدارة إيران

قال المتحدث باسم مقر "خاتم الأنبياء" للعمليات الحربية الإيرانية بأن مضيق هرمز يقع بلا شك تحت إدارة إيران، ولا يوجد أي لحظة غفلة في ذلك.



من جانبه، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب التي أشعلتها واشنطن وتل أبيب هو الاعتراف بحقوق طهران، ودفع التعويضات، وتقديم ضمانات دولية ضد أي عدوان مستقبلي.

وكتب الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في حسابه على منصة "إكس": "خلال محادثاتي مع قادة روسيا و باكستان، أكدت مجددا التزام إيران بالسلام في المنطقة".

وأضاف: "إن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الحرب التي أشعلها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة هو الاعتراف بحقوق إيران المشروعة، ودفع التعويضات، وتقديم ضمانات دولية قوية ضد أي عدوان مستقبلي".

وقدمت روسيا مساء اليوم الأربعاء مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بشكل غير تصادمي.