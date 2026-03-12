قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد؟
رنا عصمت


يعتبر الترمس من أكثر التسالي إنتشارا خلال إحتفالات العيد، ولكن تناول الترمس بعد الوجبات الدسمة في عيد الفطر له تأثيرات ملحوظة على الجسم، بعضها مفيد وبعضها قد يتطلب الحذر حسب الحالة الصحية للفرد.


 

طريقة عمل الترمس | الوصفة العربية

 

 

فوائد الترمس لصحة القلب :

١- يحافظ على صحة القلب والاوعية الدموية وذلك لأنه يحتوي على نسب قليلة جدا من الدهون ويعمل على تقليل الكوليسترول الضار في في الجسم .

٢- الترمس يحمي من أنسداد الشرايين والأوعية الدموية ، كما أنه يدعم القلب .

٣- يساعد الترمس على الحفاظ على الوزن والتخسيس لأنه يحتوي على كميات كبيرة من الألياف الغذائية ، وكميات قليلة من الدهون حيث يحتوي الكوب الواحد من الترمس على ٤.٩ جرام من الدهون التي تمنح الجسم الطاقة اللازمة له ، كما أنه يساعد على امتصاص الفيتامينات الضرورية للجسم .

٢- الترمس يقوي الأعصاب ويعمل على تقليل الشعور بالقلق والاكتئاب .

٣- الترمس من المواد المفيدة لمرضى القلب والاوعية لأنه يعمل على تنبيه عضلة القلب

٤- يحمي من تورم الأطراف ويحمي على تخليص الجسم من الماء الزائد فيه

٥- يعمل على ضبط نسب ضغط الدم

٦- يحتوي على مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية خلايا الجسم وتحفيز نموها ، كما أنه يقوي جهاز المناعة ، ويقوي الغضاريف والاوعية الدموية لأنه يحتوي على العديد من المعادن من أهمها المنغنيز والمغنيسيوم والزنك والنحاس وغيرها من العناصر المفيدة للجسم

٧- يحتوي الترمس على الفيتامينات وبعض الأحماض الهامة للجسم مثل حمض الفوليك والثيامين ، ويعتبر الثيامين من الأحماض الضرورية للعمليات الغذائية

فوائد أخرى للترمس :

١- تناول الترمس كغذاء يومي يعطي الجسم الطاقة الضرورية له حيث يحتوي على كميات كبيرة من فيتامين ب المركب والبروتينات والألياف والمعادن .

٢- يمكن استخدام الترمس في التجميل للشعر والبشرة حيث يساعد على علاج مشاكل البشرة المختلفة مثل الكلف والبثور والقروح ويسكن آلام الخراجات ، ويساعد على تطويل الشعر وعلاج تساقطه وتقصفه .

٣- الترمس من المواد المفيدة للهضم حيث يساعد على تنظيم عمليات هضم الطعام ويريح الأمعاء .

٤- يساعد الترمس على تطهير الأمعاء وطرد الديدان من المعدة وتطهيرها من البكتيريا الضارة .

٥- يمكن استخدام الترمس كعلاج للأمراض الجلدية المختلفة مثل الصدفية والإكزيما وذلك عن طريق طحنه وخلطه بعسل النحل

٦- يساعد على علاج عرق النسا ، ويقوي الكبد ويحميه من الأمراض المختلفة ويفتح سدد الطحال ، خصوصا عند استخدامه مع الخل والعسل .

٧- يساعد على تقليل نمو شعر الجسم عند النساء عن طريق نقعه في الماء لمدة ثلاثة أيام ثم استخدام الماء الناتج منه ، ووضعه في بخاخ ورشه على الجسم مرتين أو ثلاث مرات يوميا.

٨- لا ينصح الأشخاص الذين يعانون من الحساسية ضد البقوليات أو أنيميا الفول بتناول الترمس لأنه قد يسبب لهم مشاكل صحية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الترمس فى العيد الترمس فوائد الترمس الترمس فى العيد

