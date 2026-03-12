احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم بمركز ومدينة أبو صوير

شارك اليوم النائب سيد عبد الجليل، عضو مجلس النواب، في احتفالية تكريم حفظة القرآن الكريم التي أقيمت بمركز شباب أبو صوير، وذلك تلبيةً لدعوة كريمة من المهندس أحمد رشدي، مدير المركز الذي رحب بالسيد النائب وبجميع السادة الحضور .

كما شهدت الاحتفالية حضوراً لعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والدينية بمحافظة الإسماعيلية ومركز أبو صوير حيث حضر النائب سامي سليم، عضو مجلس النواب ، والدكتور إيهاب صلاح، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية ، والأستاذ حسني عيسى، رئيس مدينة أبو صوير، ونائبه الأستاذ صالح شاكر ، واللواء طاهر سليم هذا وقد تواجد من قبل إدارة أوقاف أبو صوير كل من الشيخ محمد حجازي، والشيخ بهاء شاهين .

وقد شارك بالاحتفالية كل من المهندس أحمد سامي سليم، أمين شباب حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسماعيلية ، والأستاذ أحمد سعيد هيبة، أمين تنظيم الحزب بمركز التل الكبير و بحضور الحاج فوزي عبد الله، والمهندس عادل عبد الجليل.

وقد تضمنت الإحتفالية توزيع جوائز التميز على المتفوقين في حفظ القرآن الكريم، وسط فرحة عارمة من الأهالي وبتنظيم متميز من إدارة مركز شباب أبو صوير .