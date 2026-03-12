ترامب: دمرنا سلاح الجو الإيراني بالكامل ولن نغادر حتى إنجاز المهمة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لقد دمرنا سلاح الجو الإيراني بالكامل و لن نغادر إيران حتي يتم انجاز المهمة.

وأضاف الرئيس ترامب، خلال كلمة بمقر شركة "فيرست لوجستيكس" في ولاية كنتاكي ، أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير 54 سفينة حربية إيرانية، موضحا أن طهران لم تتوقع حجم ونوعية الضربات التي وجهت اليها، كاشفا عن تدمير 54 سفينة حربية إيرانية.

وأشار إلى أنه "لا أحد يحب أن يعلن النصر مبكرًا؛ لكننا انتصرنا بالفعل في الساعة الأولى من الحرب، كان الأمر انتهي"، معلنا أنه تم تدمير سلاح الجو الإيراني بالكامل.

وأضاف ترامب، أن العمليات العسكرية تسير بوتيرة أسرع مما هو مخطط لها، ومتقدمون بوضوح في الجدول الزمني الذي وضعناه للحرب ونعمل على اتخاذ القرارابت الحاسمة للقضاء على قدرات إيران العسكرية، ولن نغادر إيران حتي يتم انجاز المهمة.