مسلسل «على قد الحب» الحلقة 22 .. مها نصار تبيع براند نيللى كريم وتخطط لخطف «لي لي»

شهدت الحلقة الثانية والعشرون من مسلسل “على قد الحب” العديد من الاحداث التشويقية بعد تنفيذ خطة سارة ومراد والطبيب النفسي ضد مريم ووضعها فى مصحة نفسية.

وبدأت الحلقة بعثور كريم (شريف سلامة) وعبد الغني (محمود الليثى) على نصار والذى ابلغهم بخطة سارة ومراد بالكامل ضد مريم (نيللى كريم) وبعدها يتم خطفه من مراد (احمد سعيد عبد الغني).

وتذهب سميرة (صفاء الطوخي) الى ابنتها سارة (مها نصار) وتهددها بأنها سوف تبلغ عنها الشرطة اذا لم تعود مريم مُجددًا وتوعدها سارة بأن مريم ستعود خلال 48 ساعة.

وتقرّر سارة أن تبيع براند مريم الى مراد وتتطلب منه مبلغ مالي حتى تستطيع ان تاخد لى لى ابنة مريم ويختفوا عن الانظار.

مواعيد عرض مسلسل «على قد الحب»

يُعرض مسلسل «على قد الحب» يوميًا على شاشة CBC ومنصة Watch It في تمام الساعة 8:30 مساءً، مع إعادة في 2:45 صباحًا و3:45 عصرًا، كما يُعاد عرضه على CBC Drama الساعة 12:15 صباحًا، مع إعادة في 6:30 صباحًا و11:30 صباحًا و6:00 مساءً.

ويُعرض أيضًا على LBC وRotana Drama الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت السعودية، وعلى Zee Alwan الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية (8:00 مساءً بتوقيت GMT)، كما يتوافر عبر منصة TOD / beIN الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة، وعلى Arabi TV الساعة 23:00 بتوقيت القدس (21:00 بتوقيت GMT)، بالإضافة إلى منصة Shofha.

أبطال مسلسل «على قد الحب»

المسلسل مكوّن من 30 حلقة، من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وبطولة النجوم نيللي كريم وشريف سلامة، ويشاركهم في البطولة مها نصار، أحمد ماجد، أحمد سعيد عبدالغني، ميمي جمال، صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمد أبو داوود، محمود الليثي، شهد الشاطر، يوسف حشيش، آية سليم، رندا إبراهيم، ومحمود فايز.