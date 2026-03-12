الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن موجة واسعة من الهجمات على طهران

شن سلاح الجو الإسرائيلي موجة هجمات واسعة النطاق على طهران، وذلك بحسب ما أعلن عنه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.

من جانب خر، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية بسقوط شظايا من صواريخ اعتراضية في وسط القدس ومدينة رامات غان، عقب تفعيل أنظمة الدفاع الجوي للتصدي لهجمات صاروخية.

وذكرت خدمة الإسعاف الإسرائيلية "نجمة داود الحمراء" أنه لم تسجل أي إصابات جراء سقوط الشظايا، وفي السياق ذاته، أفادت قناة "داتا" بأنه لم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات نتيجة القصف الصاروخي الذي انطلق من إيران ولبنان.

وفي وقت سابق، تعرضت منظومة سكك حديد إسرائيل لهجوم إلكتروني أدى إلى تعطل عمل اللافتات الإلكترونية في صالات الركاب داخل بعض المحطات، ما دفع الشركة إلى وقف العمليات بشكل كامل بشكل مؤقت.

وأوضحت الشركة أن الخلل وقع في محطتين فقط، حيث توقفت حركة القطارات فيهما بعد تعطل أنظمة العرض والإشارات المخصصة لإرشاد الركاب، وأكدت أن الحادث يُعد واقعة منفردة، مشيرة إلى أن الجهات المختصة تعمل على فحص النظام واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الخلل ومنع تكراره.



