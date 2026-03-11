قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية
75 دقيقة.. الزمالك يضغط من أجل إدراك هدف التعادل إمام إنبي
بعد ضرب ريال مدريد مانشستر سيتي بثنائية.. أمير هشام يشيد بـ «فالفيردي»
خالد الغندور: ضربة جزاء إنبي الثانية ضد الزمالك صحيحة
«الجبهة الوطنية»: اضطرابات العالم تضغط على الاقتصاد الدولي.. ومصر تدير الأزمات بحكمة وصلابة
أمير قطر والرئيس التركي يناقشان التصعيد الإقليمي وجهود تعزيز الأمن
القبض على سيدتين وعاملين تعدوا على مالك محل بسلاح أبيض بالشرقية
«أبو الغيط»: دعم دولي لموقف العرب ضد الهجمات الإيرانية
أسامة كبير: إيران لديها مخزون يصل إلى 4 آلاف صاروخ وتستطيع مواصلة الحرب لأسابيع |فيديو
صلاة التهجد.. فضلها وأفضل أوقاتها وكيفية أدائها
حقيقة توصل ليفربول لاتفاق مع ألونسو لتدريب الفريق
رغم ارتفاع البنزين والسولار.. نقيب الفلاحين يزف بشرى سارة للمصريين بشأن الأسعار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد حماد يخطف الأنظار في سابع حلقات فرصة أخيرة

محمد حماد
محمد حماد

استطاع الفنان محمد حماد أن يلفت الأنظار مع عرض الحلقة السابعة من مسلسل فرصة أخيرة.

حيث تمكن محمد حماد بأداء لافت كشف عن موهبة حقيقية وحضور مميز على الشاشة من حصد إعجاب المشاهدين من خلال دور الضابط داخل أحداث العمل.

وذبك من خلال حس تمثيلي رفيع، حيث منح الشخصية عمقًا واضحًا، ونجح في التعبير عن مشاعرها وتوتراتها الداخلية بسلاسة وصدق بعيدًا عن المبالغة.

مسلسل "فرصة أخيرة" تدور أحداثه حول صراع قوي بين قاض مشهود له بالنزاهة ورجل أعمال ذو نفوذ يحاول التحايل على القانون. ويشارك عمرو صالح في بطولته مع النجمين محمود حميدة وطارق لطفي، وندى موسى، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، علي الطيب، حنان سليمان، يوسف وهبي، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عادل سلامة.

الفنان محمد حماد محمد حماد فرصة أخيرة

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

800 جنيه زيادة مفاجئة| ارتفاع سريع في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مدبولي

رسميا.. مجلس الوزراء يقرر موعد إجازة عيد الفطر المبارك

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين بعد زيادتها؟

زيادة المرتبات

الحكومة توضح| موعد الإعلان الرسمي عن زيادة المرتبات.. والقيمة النهائية للحد الأدنى للأجور

استطلاع هلال شهر عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شوال 1447هـ في مصر.. وهذا أول أيام عيد الفطر فلكيًا

الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

5 أيام إجازة متتالية.. الحكومة تعلن موعد عطلة عيد الفطر رسميًا

الحد الأدنى للأجور

هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام

جيهان الشماشرجي

تحري الدقة.. بيان توضيحي لأزمة جيهان الشماشرجي بعد اتهامها بالسرقة

الطالب الحسين حسام

بتوجيهات شيخ الأزهر.. الطالب الحسين حسام 16 سنة يؤم آلاف المصلين بالجامع الأزهر

"النابغة" الطالب الأزهري الكفيف يؤم المصلين بالجامع الأزهر

بتوجيهات الإمام الأكبر.. "النابغة" الطالب الأزهري الكفيف يؤم المصلين بالجامع الأزهر

الشيخ محمد علاء الدين

برواية السوسي.. الشيخ محمد علاء الدين يؤم الآلاف في صلاة التراويح بالجامع الأزهر

بالصور

فيدرا تكشف تفاصيل ظهورها بمسلسل عين سحرية

فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي
فيدرا ويمنى بدراوي

لعزومات رمضان.. دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود في مصر.. تعرف عليهم ‏

أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود

أبرزهم عمرو مصطفى ووليد سعد.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في والد خالد تاج الدين

وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى
وليد سعد وعمرو مصطفى

لماذا تعذب الكلاب أمام الكاميرا

مراد مكرم يثير الجدل حول فيديوهات تــ.ـعذيـ.ــب الكلاب على السوشيال ميديا

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

