دون إصابات.. الحماية المدنية تسيطر على حريق اندلع بمزرعة دواجن بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق اندلع فى مزرعة دواجن بنطاق مركز الوقف شمال غرب قنا.

وسيطرت سيارات الإطفاء على الحريق، قبل أن يمتد للمناطق المجاورة، وتبين أن الحريق تسبب فى خسائر مادية، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

وكانت أجهزة الأمن بقنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد اندلاع حريق فى مزرعة دواجن بنطاق مدينة الوقف، دون وقوع أى إصابات بين المواطنين.

وتبين من المعاينة الأولية أن ماس كهربائى اندلع فى أسلاك المزرعة، ما أدى إلى انتشار النيران فى المزرعة، نتج عنه تلفيات وخسائر مادية.



وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.