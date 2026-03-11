قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ قنا يتابع تطبيق تعريفة الركوب ويشدد على الالتزام بتطبيق القانون

جولة مواقف قنا
جولة مواقف قنا
يوسف رجب

تفقد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مجمع مواقف مدينة قنا، لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، ومنع التلاعب بالأسعار وعدم استغلال المواطنين أو المغالاة في الأجرة وتعريفة الركوب التي تم اعتمادها بالتزامن مع تحريك أسعار الوقود.

رافقه أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد حسن عطا الله، مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأكد محافظ قنا، ضرورة التزام السائقين بوضع ملصقات التعريفة الجديدة لنقل الركاب في أماكن واضحة على الزجاج الأمامي والخلفي للسيارة، مشددا على أهمية التواجد الميداني لجميع القيادات والأجهزة التنفيذية، ومديرو المواقف، والإدارات المرورية، وتفعيل الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين فوراً، لضمان تحقيق الانضباط داخل المواقف والالتزام بالتعريفة الجديدة، بما يضمن حماية حقوق المواطنين ومنع أي محاولات للاستغلال أو التلاعب بالأجرة.

وحرص الببلاوي، على الاستماع لشكاوى ومطالب عدد من المواطنين، للاطمئنان على التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، محذرًا بأن أي تلاعب بالتعريفة المقررة، سيقابل بإجراءات قانونية فورية وصارمة، وسيتم اتخاذ إجراءات رادعة حيال أي تجاوزات أو استغلال أو تعدي على حقوق المواطنين.

وعلى هامش الجولة شدد محافظ قنا، على رئيس مركز ومدينة قنا، بضرورة إزالة كافة الإشغالات العشوائية بمجمع المواقف، لضمان عدالة الفرص لشباب المستأجرين داخل السوق الحضاري، وعدم السماح ببيع سلع خارج الأماكن المخصصة، وتحقيق الانضباط العام، وتسهيل الحركة المرورية، ذلك في إطار حرص المحافظة على تنظيم الأسواق ودعم المشروعات الشبابية.
 


قنا تعريفة الركوب التعريفة الجديدة تحريك أسعار الوقود شكاوى المواطنين الإشغالات العشوائية

