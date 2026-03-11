محافظ قنا يجري جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أسعار السلع الغذائية بسوق السهاريج

أجرى اللواء الدكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة، لعدد من الأسواق منها سوق السهاريج للخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك بمدينة قنا، في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة.

رافقه خلال الجولة، كل من المهندس حسن القط، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وأشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، والدكتور ماهر سباق، مدير مديرية الطب البيطرى، ورائد هارون، مدير حماية المستهلك، والدكتور أسامة محمد أمين، مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومحمد حسن، إدارة المتابعة والحوكمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

محافظ قنا يجتمع بأعضاء الغرفة التجارية وكبار التجار لضبط الأسواق محافظ قنا يتابع منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز عبر مركز الطوارئ مع قرب حلول عيد الفطر .. مياه قنا تطلق حملات توعية لترشيد الاستهلاك خلال تفقد المواقف.. محافظ قنا يشدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة للركوب

وحرص محافظ قنا، على الاستفسار عن أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، واطلع على تنوع المعروضات التي تلبي احتياجات المواطنين بكميات وفيرة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.

كما التقى الببلاوي، عدد من المواطنين للاطمئنان على استقرار الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة، مستمعًا إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، كما ناشدهم الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، لتمكين الأجهزة المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك عبر الخط الساخن للمحافظة.

وفي السياق ذاته، التقى محافظ قنا، عددًا من التجار وأصحاب المحال التجارية، واستمع إلى مطالبهم، مشددًا على أهمية التزامهم بالإعلان عن أسعار السلع بوضوح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية وتحقيق التوازن في السوق.

وأشار الببلاوى، إلى أن الجولة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة الدورية لتوافر السلع الأساسية وضمان التزام التجار بالأسعار المحددة وفقًا للقائمة الاسترشادية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

للابلاغ على المخالفات التموينية عبر الأرقام التالية:

0963334927

0963339548

0963338137

إدارة تموين أبوتشت 01119562857

إدارة تموين فرشوط 01009724241

إدارة تموين نجع حمادي 01093269055

إدارة تموين دشنا 01026080201

إدارة تموين بندر ومركز قنا 01067774799

إدارة تموين قفط 01017093474

إدارة تموين قوص 01031363930

إدارة تموين نقادة 01000601601

إدارة تموين الوقف 01159265814

أرقام غرف عمليات مراكز المدن:

قنا 3332222

أبوتشت 2710345

فرشوط 2510555

نجع حمادى 2580717

دشنا 2740708

الوقف 3431340

قفط 2864030

نقادة 2600679

قوص 2210013



