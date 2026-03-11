قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسجيل 9115 طلب تعويض في إسرائيل عن أضرار ناجمة عن الصواريخ الإيرانية
المخابرات الأمريكية: إيران بدأت زرع ألغام في مضيق هرمز
جيش الاحتلال يرسل تعزيزات عسكرية إلى القطاع الشمالي على الحدود مع لبنان
تراجع الدرهم الإماراتي أمام الجنيه في بداية تعاملات الأربعاء
الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
الشروط والتخصصات المطلوبة.. كيفية التقديم في وظائف مدارس التكنولوجيا التطبيقية
مخدرات بـ91 مليون جنيه.. مصرع عنصرين إجراميين في تبادل إطلاق النار بسوهاج
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة في المدارس اليوم
أردوغان: يتعين وقف الحرب قبل أن تشعل المنطقة بأكملها
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر نحو 19734 مبنى مدنيا من بينها 16191 منزلا جراء الحرب
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء موجات واسعة من الهجمات المتزامنة على بيروت وإيران
بابا الفاتيكان: مقتل عدد كبير من المدنيين في الحرب على إيران أمر مؤسف
محافظات

محافظ قنا يجري جولة ميدانية مفاجئة لمتابعة أسعار السلع الغذائية بسوق السهاريج

جولة محافظ قنا
جولة محافظ قنا
يوسف رجب

أجرى اللواء الدكتور مصطفي الببلاوي، محافظ قنا، جولة ميدانية مفاجئة، لعدد من الأسواق منها سوق السهاريج للخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك بمدينة قنا، في إطار حرصه على متابعة أسعار السلع الأساسية، والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة.

رافقه خلال الجولة، كل من المهندس حسن القط، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وأشرف أنور، رئيس مركز ومدينة قنا، والدكتور ماهر سباق، مدير مديرية الطب البيطرى، ورائد هارون، مدير حماية المستهلك، والدكتور أسامة محمد أمين، مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومحمد حسن، إدارة المتابعة والحوكمة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحرص محافظ قنا، على الاستفسار عن أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة، واطلع على تنوع المعروضات التي تلبي احتياجات المواطنين بكميات وفيرة، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة لمواجهة جشع بعض التجار الذين يبالغون في الأسعار.

كما التقى الببلاوي، عدد من المواطنين للاطمئنان على استقرار الأسعار ومدى توافر السلع الغذائية بجودة مناسبة، مستمعًا إلى آرائهم حول مستوى الخدمات المقدمة، كما ناشدهم الإبلاغ عن أي زيادات غير مبررة في الأسعار، لتمكين الأجهزة المختصة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وذلك عبر الخط الساخن للمحافظة.

وفي السياق ذاته، التقى محافظ قنا، عددًا من التجار وأصحاب المحال التجارية، واستمع إلى مطالبهم، مشددًا على أهمية التزامهم بالإعلان عن أسعار السلع بوضوح لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة للسيطرة على الأسعار ومنع الاحتكار، بما يضمن استقرار الأوضاع المعيشية وتحقيق التوازن في السوق.

وأشار الببلاوى، إلى أن الجولة تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة المتابعة الدورية لتوافر السلع الأساسية وضمان التزام التجار بالأسعار المحددة وفقًا للقائمة الاسترشادية الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية.

للابلاغ على المخالفات التموينية عبر الأرقام التالية:
0963334927
0963339548
0963338137
إدارة تموين أبوتشت 01119562857
إدارة تموين فرشوط 01009724241
إدارة تموين نجع حمادي 01093269055
إدارة تموين دشنا 01026080201
إدارة تموين بندر ومركز قنا 01067774799
إدارة تموين قفط 01017093474
إدارة تموين قوص 01031363930
إدارة تموين نقادة 01000601601
إدارة تموين الوقف 01159265814

أرقام غرف عمليات مراكز المدن:
قنا                 3332222
أبوتشت          2710345
فرشوط          2510555
نجع حمادى     2580717
دشنا              2740708
الوقف            3431340
قفط              2864030
نقادة             2600679
قوص             2210013

 

قنا جولة ميدانية مفاجئة سوق السهاريج أسعار السلع الغذائية وزارة التموين المخالفات التموينية

