"حدوتة" أحمد حلمي تشعل السوشيال ميديا وتعيده للسينما بعد غياب 4 سنوات

يستعد الفنان أحمد حلمي للعودة إلى جمهوره بفيلم جديد يحمل عنوان “حدوتة”، في خطوة ينتظرها عشاقه خاصة بعد غياب امتد لنحو أربع سنوات عن شاشة السينما

أحمد حلمي عود الجمهور على اختيار أعماله بعناية والظهور بمشروعات تحمل طابعًا مختلفًا.

تحضيرات فيلم أحمد حلمي

استمرت التحضيرات للفيلم الجديد قرابة أربعة أشهر متواصلة، بحث خلالها حلمي عن سيناريو يليق بعودته، ويقدم من خلاله تجربة تضيف إلى رصيده الفني.

وجاء اللقاء مع المخرج مازن أشرف ليشكل نقطة التحول، بعدما عرض عليه فكرة العمل التي لاقت إعجابه، لتبدأ بعدها جلسات عمل مكثفة مع مؤلف الفيلم أحمد عبد الرحمن من أجل تطوير الفكرة ومراجعة تفاصيل المشاهد وصياغتها بشكل نهائي.

ومن المقرر انطلاق التصوير عقب إجازة عيد الفطر، بعدما كان حلمي يأمل في تصوير الأيام الأولى خلال شهر رمضان، إلا أن ضيق الوقت حال دون ذلك، ليتم تأجيل التنفيذ لبداية ما بعد العيد.

أبطال وقصة فيلم أحمد حلمي

وينتمي فيلم “حدوتة” إلى فئة الدراما الاجتماعية الممزوجة بالكوميديا، وهي المساحة التي يجيدها حلمي ببراعة، إذ يقدم شخصية رجل فقد والديه مبكرًا وتربى لدى آخرين، لتقوده الحياة إلى مواقف إنسانية طريفة تكشف عن جوانب عاطفية عميقة. ويتكتم فريق العمل على تفاصيل القصة، مع التأكيد على أن الفيلم يتضمن عددًا من الأغنيات ضمن السياق الدرامي.

ويشارك في البطولة كل من ماجد المصري، رحمة أحمد، ومحمد عبد العظيم، إلى جانب مطرب مهرجانات شعبي.

من ناحية أخرى، تعاقد أحمد حلمي على فيلم بعنوان “اضعف خلقه”، والذى من المقرر أن يشاركه البطولة فيه هند صبري فى أول تعاون سينمائي بينهما، والعمل من إخراج عمر هلال.

يذكر أن آخر أعمال حلمي السينمائية كان فيلم “واحد تاني” عام 2022، ولم يحقق العمل النجاح المرجو منه.