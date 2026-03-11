موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تتوجه أنظار عشاق الكرة نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث يستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الفرعون عمر مرموش اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وتقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في العاشرة مساء اليوم، وذلك في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر قناة beIN Sports 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في مصر والشرق الأوسط

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، في ظل منافسته على أكثر من لقب هذا الموسم، بعدما حجز مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على نيوكاسل يونايتد، بينما يعاني ريال مدريد من تذبذب في نتائجه محليًا، إذ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر.

وتحمل المواجهة فصلًا جديدًا من الصراع المتكرر بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث يلتقيان في الأدوار الإقصائية للموسم الخامس على التوالي، مع تفوق نسبي للفريق الإسباني الذي نجح في حسم آخر مواجهتين إقصائيتين بينهما، فيما تُعد هذه المباراة الرقم 16 في تاريخ لقاءات الفريقين.

وسبق أن التقى الفريقان خلال الموسم الحالي في مرحلة الدوري من البطولة، حين نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو".