السفارة الأمريكية في العراق تدعو مواطنيها للحذر من الاختطاف
مقر خاتم الأنبياء: سياسة الضربات المتبادلة انتهت وسننفذ ضربات متواصلة
شهداء لقمة العيش.. الصور الأولى لموقع حادث محور الضبعة المأساوي بمطروح
"روساتوم" الروسية تُجلي موظفيها من إيران
اتحاد عمال مصر: الزيادة المتوقعة في الأجور من 20 إلى 25% تقريبًا
المركزية الأمريكية: دمرنا 60 سفينة لطهران والأسطول الإيراني كله بات خارج المعركة
بعد سنوات من الهيمنة.. هل يقترب محمد صلاح من نهاية دوره في ليفربول؟
وزير الخارجية ونظيره البرتغالي يبحثان مستجدات الوضع الإقليمي وسبل خفض التصعيد في المنطقة
وزارة الصحة تبحث مع التحالف المصري لمصنعي اللقاحات توطين الصناعة وتحويل مصر لمركز إقليمي
خاتم الأنبياء: لن نسمح بتصدير لتر واحد من النفط لصالح أمريكا وحلفائها
القومي للإعاقة يشيد بمسلسل اللون الأزرق.. ويؤكد أهمية التوعية باضطراب طيف التوحد
الفيفا: ترامب يرحب بمشاركة إيران في كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

موعد مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

عبدالله هشام

تتوجه أنظار عشاق الكرة نحو ملعب "سانتياجو برنابيو"، حيث يستضيف ريال مدريد منافسه مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الفرعون عمر مرموش اليوم ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد ريال مدريد

وتقام مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي، في العاشرة مساء اليوم، وذلك في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتذاع مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي عبر قناة  beIN Sports 2 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في مصر والشرق الأوسط

ويدخل مانشستر سيتي اللقاء بمعنويات مرتفعة، في ظل منافسته على أكثر من لقب هذا الموسم، بعدما حجز مقعده في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي عقب فوزه على نيوكاسل يونايتد، بينما يعاني ريال مدريد من تذبذب في نتائجه محليًا، إذ يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق أربع نقاط خلف برشلونة المتصدر.

وتحمل المواجهة فصلًا جديدًا من الصراع المتكرر بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا خلال السنوات الأخيرة، حيث يلتقيان في الأدوار الإقصائية للموسم الخامس على التوالي، مع تفوق نسبي للفريق الإسباني الذي نجح في حسم آخر مواجهتين إقصائيتين بينهما، فيما تُعد هذه المباراة الرقم 16 في تاريخ لقاءات الفريقين.

وسبق أن التقى الفريقان خلال الموسم الحالي في مرحلة الدوري من البطولة، حين نجح مانشستر سيتي في تحقيق فوز ثمين خارج أرضه على ريال مدريد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو".

هاني شاكر

وفاة هاني شاكر تُشعل مواقع التواصل .. و«الموسيقيين» تكشف الحقيقة

فيروز مكي

بالراحة على الأرض مش بتاعتهم.. مذيعة القاهرة الإخبارية تعلق على هجمات إيران وتدمير تل أبيب

صلاة التهجد كم ركعة

التهجد كم ركعة ؟ اعرف موعد صلاة المتّقين وعدد ركعاتها وأسهل طريقة لأدائها

المسيح الدجال

هل اقترب خروج المسيح الدجال من إيران؟ 3 علامات ينتظرها اليهود لإشعال الفتنة

مرتبات شهر مارس 2026

التبكير بسبب العيد .. الحكومة تقرّر صرف مرتبات شهر مارس 2026 في هذا الموعد

مشغولات ذهبية

تقلب حركة الأسعار .. قيمة الذهب عيار 21 الآن في مصر

ما هي جرثومة المعدة؟

أعراض تدل على الإصابة بجرثومة المعدة .. أسبابها ومضاعفاتها الخطيرة

دعاء صلاة التهجد

دعاء صلاة التهجد .. ردد 22 كلمة تنال بها رضا الله.. وأفضل 50 دعوة تحقق المستحيل

تامر حبيب

إيه الحلاوة دي.. تامر حبيب يشيد بمسلسل حكاية نرجس

مي كساب

هل تقدم شخصية هدير عبد الرازق فى نون النسوة.. مي كساب تكشف الحقيقة

مسلسل اللون الأزرق

مايا مرسي: مسلسل اللون الأزرق صرخة مجتمعية توعوية

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

سر لا يعرفه كثيرون.. لماذا يضيف بعض الطهاة اللبن إلى عجينة القطايف؟

كاجوال لافت.. هاجر أحمد تستعرض رشاقتها

هاجر أحمد

متابعات مكثفة بمواقف سيارات الأجرة بالشرقية لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة

موقف

انتبه بعد الإفطار.. علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

علامة قد تكشف ارتفاع السكر في الدم

تامر عبد المنعم مع تقى الجيزاوي

تامر عبدالمنعم: أحمد العوضي أعلى المشاهدات.. ومحمد إمام كسب النجاح الحقيقي .. فيديو

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

