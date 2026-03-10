أربيلوا: ريال مدريد لا يخشى أحدًا.. وسنلعب للفوز أمام مانشستر سيتي

أكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه يدخل مواجهة مانشستر سيتي بثقة كبيرة، مشددًا على أن النادي الملكي لا يرى نفسه أقل من أي منافس، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن المواجهة ستكون صعبة وتتطلب تركيزًا كبيرًا، مؤكدًا أن الفريق يعول على دعم جماهيره في هذه الليلة الأوروبية المهمة، خاصة أن دوري أبطال أوروبا يحمل مكانة خاصة داخل النادي.

وتحدث المدرب عن حالة النجم الفرنسي كيليان مبابي، موضحًا أن اللاعب تحسن كثيرًا بعد الفترة الأخيرة، لكنه ما زال يتقدم تدريجيًا نحو الجاهزية الكاملة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع عودته خطوة بخطوة.

وأشار أربيلوا إلى أن ريال مدريد يظل دائمًا مرشحًا للمنافسة على جميع البطولات، رغم إدراكه لحجم قوة المنافس، موضحًا أن الفريق سيخوض اللقاء بطموح كبير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

كما تطرق إلى مواجهة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مؤكدًا أن مدرب مانشستر سيتي معروف بقدرته على تقديم مفاجآت تكتيكية في المباريات الكبرى، وهو ما يتطلب استعدادًا ذهنيًا عاليًا من اللاعبين للتعامل مع أي متغيرات قد تظهر خلال اللقاء.

وأبدى مدرب ريال مدريد ثقته في اللاعبين الشباب، مشيرًا إلى أنهم أثبتوا شخصيتهم في المباريات الأخيرة وقدموا مستويات مميزة، مؤكدًا أن إشراكهم في مثل هذه المواجهات يأتي نتيجة ثقة الجهاز الفني في قدراتهم.

وفي ختام تصريحاته، شدد أربيلوا على أن فريقه سيدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز، مؤكدًا أن المواجهات الكبيرة في دوري الأبطال تمثل دافعًا كبيرًا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.