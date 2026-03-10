قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
أربيلوا: ريال مدريد لا يخشى أحدًا.. وسنلعب للفوز أمام مانشستر سيتي

إسراء أشرف

أكد ألفارو أربيلوا، المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه يدخل مواجهة مانشستر سيتي بثقة كبيرة، مشددًا على أن النادي الملكي لا يرى نفسه أقل من أي منافس، وذلك قبل اللقاء المرتقب بين الفريقين في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة إن المواجهة ستكون صعبة وتتطلب تركيزًا كبيرًا، مؤكدًا أن الفريق يعول على دعم جماهيره في هذه الليلة الأوروبية المهمة، خاصة أن دوري أبطال أوروبا يحمل مكانة خاصة داخل النادي.

وتحدث المدرب عن حالة النجم الفرنسي كيليان مبابي، موضحًا أن اللاعب تحسن كثيرًا بعد الفترة الأخيرة، لكنه ما زال يتقدم تدريجيًا نحو الجاهزية الكاملة، مؤكدًا أن الجهاز الفني يتعامل مع عودته خطوة بخطوة.

وأشار أربيلوا إلى أن ريال مدريد يظل دائمًا مرشحًا للمنافسة على جميع البطولات، رغم إدراكه لحجم قوة المنافس، موضحًا أن الفريق سيخوض اللقاء بطموح كبير من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

كما تطرق إلى مواجهة المدرب الإسباني بيب جوارديولا، مؤكدًا أن مدرب مانشستر سيتي معروف بقدرته على تقديم مفاجآت تكتيكية في المباريات الكبرى، وهو ما يتطلب استعدادًا ذهنيًا عاليًا من اللاعبين للتعامل مع أي متغيرات قد تظهر خلال اللقاء.

وأبدى مدرب ريال مدريد ثقته في اللاعبين الشباب، مشيرًا إلى أنهم أثبتوا شخصيتهم في المباريات الأخيرة وقدموا مستويات مميزة، مؤكدًا أن إشراكهم في مثل هذه المواجهات يأتي نتيجة ثقة الجهاز الفني في قدراتهم.

وفي ختام تصريحاته، شدد أربيلوا على أن فريقه سيدخل المباراة بهدف تحقيق الفوز، مؤكدًا أن المواجهات الكبيرة في دوري الأبطال تمثل دافعًا كبيرًا للاعبين لتقديم أفضل ما لديهم.

ألفارو أربيلوا ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

