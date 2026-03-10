خروقات على طول الخط الأزرق.. يونيفيل: إسرائيل شنت عشرات الغارات الجوية على لبنان

قال داني غفاري، المتحدث باسم اليونيفيل، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي نفذ غارات جوية على مقار لحزب الله في محيط قرية أنصارية بجنوب لبنان، كما وجه إنذارات للمغادرة لسكان عدة أحياء في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأكد خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الجيش اللبناني مؤسسة وطنية تخدم مصلحة لبنان واللبنانيين، وليس مصلحة أي حزب أو طائفة، مشددًا على أن الحملات غير المبررة ضد الجيش وقائده لن تؤثر في أداء المؤسسة.

أوضح غفاري أن اليونيفيل قلقة للغاية من التصاعد السريع في حجم وعدد الهجمات خلال الأسبوع الماضي، مشيرًا إلى أن عشرات الصواريخ أُطلقت من لبنان يوميًا، بينما شنت إسرائيل عشرات الغارات الجوية، ووقعت خروقات عبر الخط الأزرق، بالإضافة إلى دخول قوات إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أن كل هذه الأعمال تشكل انتهاكات جسيمة للقرار 1701.

وأشار إلى أن الأضرار على الأرض كبيرة جدًا، حيث تم إطلاق أكثر من 700 صاروخ منذ بداية الأزمة الجديدة، مع نزوح عشرات الآلاف من المدنيين من مناطق عمليات اليونيفيل إلى مناطق أكثر أمانًا، وسجلت الدولة اللبنانية أكثر من 700 ألف نازح وأكثر من 12 ألف شخص في مراكز إيواء رسمية.