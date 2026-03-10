الاتحاد الأوروبي يرسل مساعدات إنسانية طارئة إلى لبنان

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، عن حشد الاتحاد الأوروبي مساعدات إنسانية طارئة لإرسالها إلى لبنان، وذلك في ظل تصاعد الأوضاع في الشرق الأوسط وتدهور الوضع الإنساني في

لبنان.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان لها، أن المساعدات تشمل مواد غذائية ومستلزمات طبية، ومواد إيواء، ومستلزمات ترفيهية، وملابس شتوية، لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة والملحة في لبنان، مشيرة إلى أنه سيتم إيصال المساعدات عبر برنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف).

ومن المقرر أن يقدم برنامج الأغذية العالمي 404 أطنان مترية من المساعدات الغذائية لأكثر من 90 ألف شخص، وتمول هذه العملية من خلال آلية تمويل مرنة بين الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأغذية العالمي، وتتيح تعبئة أسرع للمخزونات الغذائية المخزنة مسبقا وتوفير وجبات مطبوخة.

كما ستنقل رحلة جوية إنسانية مساعدات طبية وغير غذائية إلى منظمة اليونيسيف من مستودع الاتحاد الأوروبي في كوبنهاجن، لتغطية احتياجات أكثر من 100 ألف شخص من الفئات الأكثر ضعفا.

وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المساواة والتأهب وإدارة الأزمات، الحاجة لحبيب "يمكن للشعب اللبناني الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، إذ أُجبر مئات الآلاف على ترك منازلهم، وتتحرك أوروبا بسرعة لتقديم المساعدة".

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، عن قلقهما البالغ إزاء تأثير الأزمة الإقليمية على لبنان، وتأثيرها الشديد على المدنيين، مما أدى إلى نزوح واسع النطاق. وشددا على ضرورة حماية المدنيين، واحترام سيادة لبنان ووحدة أراضيه.