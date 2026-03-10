يونيفيل: عشرات الآلاف من سكان جنوب لبنان نزحوا من منازلهم بسبب الهجمات الإسرائيلية

أعرب المتحدث باسم يونيفيل عن قلقه من التدهور الكبير الذي يضرب لبنان نتيجة النزوح، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال المتحدث باسم يونيفيل: نطالب بوقف الأعمال العدائية الإسرائيلية بحق لبنان، وهناك أكثر من 700 صاروخ أطلق من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل منذ بدء الأزمة".

وتابع المتحدث باسم يونيفيل: عشرات الآلاف من سكان الجنوب اللبناني نزحوا من منازلهم، ونعمل على تقديم المساعدات الإنسانية للنازحين".

وأكمل المتحدث باسم يونيفيل: نقوم بنقل السكان من الجنوب للمناطق الآمنة، ويجب خفض التصعيد على الجبهة اللبنانية ووقوف الأعمال العدائية".

ولفت المتحدث باسم يونيفيل: الوضع الإنساني في لبنان خطير جدا، وقوات حفظ السلام لا تزال في مواقعها بجنوب لبنان".