رعب في تل أبيب.. صواريخ متزامنة من لبنان وإيران تشعل الأجواء الإسرائيلية

شهد شمال إسرائيل، اليوم الثلاثاء، تصعيدًا خطيرًا بعد إعلان القناة 14 الإسرائيلية إطلاق صواريخ متزامنة من لبنان وإيران باتجاه المستوطنات والمدن الواقعة في شمال دولة الاحتلال، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشرًا على تصاعد المواجهة الإقليمية بعد سلسلة التوترات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط.

ووفقًا للتقارير الإسرائيلية، فقد تم رصد إطلاق الصواريخ في توقيت واحد تقريبًا من الحدود اللبنانية ومن الأراضي الإيرانية، ما يعكس مستوى التنسيق بين الفاعلين الإقليميين المدعومين من طهران. وأشارت القناة إلى أن منظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية، بما في ذلك القبة الحديدية، تمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ، بينما وصلت بعض الصواريخ الأخرى إلى مناطق مفتوحة، مما أدى إلى تحليق الطائرات العسكرية الإسرائيلية في سماء الشمال تحسبًا لأي هجمات إضافية.

يأتي هذا الهجوم بعد أسبوعين من موجة تهديدات متبادلة بين واشنطن وطهران، حيث حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توجيه ضربات أقوى عشرين ضعفًا في حال قامت إيران بإغلاق مضيق هرمز أو تعطيل تدفق النفط.

وفي المقابل، صعدت طهران من لهجتها العسكرية، مؤكدًة أنها لن تسمح بخروج أي شحنة نفط من الشرق الأوسط إلى "الجهة المعادية" حتى إشعار آخر، مع تعزيز الحرس الثوري الإيراني لوجوده العسكري في المنطقة.

ويعتبر إطلاق الصواريخ المتزامن من لبنان وإيران مؤشرًا على قدرة طهران على توسيع نطاق تأثيرها في المنطقة، حيث تلعب ميليشيات حزب الله اللبنانية دورًا رئيسيًا في تنفيذ الهجمات على الأراضي الإسرائيلية، مستفيدة من الدعم العسكري والتقني الإيراني.

وأوضح خبراء أمنيون أن هذه الخطوة تعكس استراتيجية إيران لتوجيه رسالة تحذيرية لإسرائيل والدول الغربية، مفادها أن أي تصعيد إضافي ضد الجمهورية الإسلامية قد يؤدي إلى ردود متزامنة على عدة جبهات.

على الصعيد الدولي، أعربت عدة دول عن قلقها إزاء هذا التصعيد، مؤكدين على أهمية التهدئة والعودة إلى الحوار لتجنب انفجار شامل في المنطقة. وقالت مصادر دبلوماسية أوروبية إن تصعيد الوضع شمال إسرائيل قد يؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة العالمية، خصوصًا في ظل تعطيل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية.

وأشارت إلى أن أي مواجهة مسلحة قد تؤدي إلى تأثيرات اقتصادية عالمية فورية تشمل زيادة أسعار الطاقة والضغط على الأسواق المالية، إضافة إلى تهديد خطوط الشحن الدولية في البحر المتوسط والخليج العربي.

تزامن الهجوم مع جهود دبلوماسية سعودية لإعادة فتح قنوات التواصل مع إيران، في محاولة للحد من التوتر ومنع تحول المواجهة الحالية إلى حرب شاملة قد تشمل مناطق أوسع. وكانت السعودية والإمارات وقطر قد حذرت الولايات المتحدة وإسرائيل من استخدام أراضيها أو أجوائها لشن هجمات على إيران، بينما طالبت طهران بعدم استهداف الدول المجاورة في ردودها العسكرية.