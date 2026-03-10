قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

تعرف على موعد انخفاض سعر البنزين

أمل مجدى

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، إن سعر برميل النفط خلال المؤتمر الصحفي السابق كان 84 دولار ، وارتفع اليوم إلى 93 دولار ثم انخفضت أمس وعادت مرة أخرى إلى الارتفاع اليوم، مشيرا إلى أنه قبل الحرب سعر البرميل كان بـ ٦٣ دولار .

وأضاف رئيس الوزراء، أن تأثير زيادة أسعار النفط أصبح ملموسا لأنها زيادة غير مسبوقة ، مؤكدا أن الحكومة تريد عدم تأثر المصانع والمنازل من الطاقة، مضيفا أن الحكومة كان لديها خيارين أن نظل على الحفاظ على الأسعار، أو نتخذ إجراء استباقي بزيادة أسعار البترول .

وأكد أن الحكومة تتحمل جزء كبير من زيادة أسعار المواد البترولية، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل فرق سعر كبير وليس المواطن فقط.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أنه اذا تراجعت أسعار النفط وتوقفت الحرب، سوف يكون هناك مراجعة لقرارات رفع أسعار المواد البترولية .

وأضاف أن الحكومة اتخذت قرار لترشيد الإنفاق ووضع أولويات للحكومة مؤكدا أن هناك توجيهات واضحة لترشيد استهلاك الطاقة.

وأشار أن الإجراءات لها تداعيات الي التضخم والأسعار ، لافتا إلى أن هناك حزمة حماية اجتماعية لمواجهة هذه التضخم، مشيرا إلى أنه قبل رمضان الجاري أعلنت الحكومة زيادة دعم بطاقات التموين و تكافل وكرامة والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدا أن الحكومة اتخذت قرار بمد هذا الدعم لمدة شهرين كاملين آخرين .

وتابع أن الدولة لن تسمح بأي محاولات باستغلال الأزمة ورفع الأسعار أو الاحتكار ، مشيرا إلى أنه سيتم إحالة المخالف للقضاء العسكري.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تعديل أسعار بعض المنتجات البترولية وغاز تموين السيارات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها أسواق الطاقة عالمياً، وذلك اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 10 مارس الساعة الثالثة صباحاً على النحو التالي:
 

 أسعار البنزين والسولار اليوم:
 

بنزين 95 من 21 إلى 24 جنيها للتر

بنزين 92 من 19.25 إلى 22.25 جنيه للتر

بنزين 80 من 17.75 إلى 20.75 جنيه للتر

السولار من 17.5 إلى 20.5 جنيه للتر

سعر أنبوبة البوتاجاز 

بوتاجاز من 225 إلى 275  جنيها للاسطوانة 12.5 كجم

ومن 450 إلى 550 جنيها للاسطوانة 25 كجم

غاز تموين السيارات من 10 إلى 13 جنيها للمتر.

