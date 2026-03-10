تنزانيا تتقدم عالميًا في جاذبية استثمارات التعدين وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى أفريقيا

كشف المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025، الصادر عن معهد "فريزر"، أن تنزانيا احتلت المرتبة الرابعة والثلاثين من بين 68 منطقة تعدين حول العالم، ما يعزز سمعتها المتنامية كمركز تنافسي للاستثمار في قطاع التعدين داخل القارة الأفريقية.

وعلى المستوى الأفريقي، جاءت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في المرتبة الرابعة على مؤشر جاذبية الاستثمار، بعد كل من بوتسوانا والمغرب وزامبيا، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في إمكانات تنزانيا المعدنية وبيئتها التنظيمية، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس إنسايدر أفريكا" الأمريكية.

ووفقًا للمسح، ارتفع إجمالي تقييم تنزانيا إلى 68.04 نقطة في عام 2025، مواصلًا مسارًا تصاعديًا ملحوظًا مقارنة بـ62.75 نقطة في عام 2024 و46.38 نقطة في عام 2023.

ويرى محللون في قطاع التعدين أن هذا التحسن يعكس تزايد التفاؤل بين كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التعدين العالمية بشأن الإمكانات الجيولوجية للبلاد وتطور مناخ الاستثمار فيها.

ويعد مسح معهد "فريزر" أحد أهم المؤشرات المرجعية في قطاع التعدين عالميًا، إذ يجمع بين مؤشرين رئيسيين هما مؤشر أفضل الممارسات للإمكانات المعدنية، الذي يقيس الجاذبية الجيولوجية للموارد، ومؤشر تقييم السياسات، الذي يقيس آراء المستثمرين بشأن استقرار الأطر التنظيمية والضرائب وظروف التشغيل الأخرى.

وأظهرت تنزانيا أداءً قويًا بشكل خاص في مؤشر الإمكانات المعدنية، حيث احتلت المرتبة الخامسة عشرة عالميًا بدرجة بلغت 75 نقطة، ما يعكس حجم الموارد الطبيعية الكبيرة في البلاد وإمكانات الاستكشاف المتاحة.

كما تحسن تقييم السياسات في البلاد، إذ ارتفع إلى 57.61 نقطة في عام 2025 مقارنة بـ55.41 نقطة في العام السابق، وهو ما يشير إلى تقدم تدريجي في البيئة التنظيمية التي يعتبرها المستثمرون عنصرًا حاسمًا للتخطيط طويل الأجل وتطوير المشاريع التعدينية.

ويستند المسح إلى آراء العاملين في القطاع، حيث تم توزيع نسخة عام 2025 على 2304 من كبار التنفيذيين في شركات التعدين والاستكشاف، وتم استخدام 256 ردًا لتقييم 68 منطقة تعدين حول العالم.

وأفادت الشركات المشاركة في المسح بأنها أنفقت نحو 4.2 مليار دولار على أنشطة الاستكشاف خلال عام 2025، ما يعزز أهمية المسح كمؤشر على الوجهات التي قد تتجه إليها استثمارات التعدين العالمية.

وبالنسبة لتنزانيا، فإن هذا التقدم في التصنيف يدعم جهود الحكومة لجعل قطاع التعدين أحد الركائز الرئيسية للتحول الاقتصادي في البلاد، حيث تعمل السلطات حاليًا على توسيع عمليات الاستكشاف وتعزيز الأطر المؤسسية وزيادة مشاركة الشركات المحلية في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التعدين.

ومع احتدام المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات في قطاع التعدين، يشير الصعود المتواصل لتنزانيا في التصنيفات الدولية إلى أنها قد تصبح واحدة من أبرز وجهات الاستكشاف المعدني في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.