قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة سكاتك النرويجية وفرص التوسع في الاستثمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تنزانيا تتقدم عالميًا في جاذبية استثمارات التعدين وتحتل المرتبة الرابعة على مستوى أفريقيا

التعدين
التعدين
أ ش أ

 كشف المسح السنوي لشركات التعدين لعام 2025، الصادر عن معهد "فريزر"، أن تنزانيا احتلت المرتبة الرابعة والثلاثين من بين 68 منطقة تعدين حول العالم، ما يعزز سمعتها المتنامية كمركز تنافسي للاستثمار في قطاع التعدين داخل القارة الأفريقية.

وعلى المستوى الأفريقي، جاءت الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في المرتبة الرابعة على مؤشر جاذبية الاستثمار، بعد كل من بوتسوانا والمغرب وزامبيا، وهو ما يعكس تزايد ثقة المستثمرين في إمكانات تنزانيا المعدنية وبيئتها التنظيمية، بحسب ما نقلته صحيفة "بزنس إنسايدر أفريكا" الأمريكية.

ووفقًا للمسح، ارتفع إجمالي تقييم تنزانيا إلى 68.04 نقطة في عام 2025، مواصلًا مسارًا تصاعديًا ملحوظًا مقارنة بـ62.75 نقطة في عام 2024 و46.38 نقطة في عام 2023.

ويرى محللون في قطاع التعدين أن هذا التحسن يعكس تزايد التفاؤل بين كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات التعدين العالمية بشأن الإمكانات الجيولوجية للبلاد وتطور مناخ الاستثمار فيها.

ويعد مسح معهد "فريزر" أحد أهم المؤشرات المرجعية في قطاع التعدين عالميًا، إذ يجمع بين مؤشرين رئيسيين هما مؤشر أفضل الممارسات للإمكانات المعدنية، الذي يقيس الجاذبية الجيولوجية للموارد، ومؤشر تقييم السياسات، الذي يقيس آراء المستثمرين بشأن استقرار الأطر التنظيمية والضرائب وظروف التشغيل الأخرى.

وأظهرت تنزانيا أداءً قويًا بشكل خاص في مؤشر الإمكانات المعدنية، حيث احتلت المرتبة الخامسة عشرة عالميًا بدرجة بلغت 75 نقطة، ما يعكس حجم الموارد الطبيعية الكبيرة في البلاد وإمكانات الاستكشاف المتاحة.

كما تحسن تقييم السياسات في البلاد، إذ ارتفع إلى 57.61 نقطة في عام 2025 مقارنة بـ55.41 نقطة في العام السابق، وهو ما يشير إلى تقدم تدريجي في البيئة التنظيمية التي يعتبرها المستثمرون عنصرًا حاسمًا للتخطيط طويل الأجل وتطوير المشاريع التعدينية.

ويستند المسح إلى آراء العاملين في القطاع، حيث تم توزيع نسخة عام 2025 على 2304 من كبار التنفيذيين في شركات التعدين والاستكشاف، وتم استخدام 256 ردًا لتقييم 68 منطقة تعدين حول العالم.

وأفادت الشركات المشاركة في المسح بأنها أنفقت نحو 4.2 مليار دولار على أنشطة الاستكشاف خلال عام 2025، ما يعزز أهمية المسح كمؤشر على الوجهات التي قد تتجه إليها استثمارات التعدين العالمية.

وبالنسبة لتنزانيا، فإن هذا التقدم في التصنيف يدعم جهود الحكومة لجعل قطاع التعدين أحد الركائز الرئيسية للتحول الاقتصادي في البلاد، حيث تعمل السلطات حاليًا على توسيع عمليات الاستكشاف وتعزيز الأطر المؤسسية وزيادة مشاركة الشركات المحلية في مختلف مراحل سلسلة القيمة لقطاع التعدين.

ومع احتدام المنافسة العالمية على جذب الاستثمارات في قطاع التعدين، يشير الصعود المتواصل لتنزانيا في التصنيفات الدولية إلى أنها قد تصبح واحدة من أبرز وجهات الاستكشاف المعدني في أفريقيا خلال السنوات المقبلة.

التعدين القارة الأفريقية جاذبية الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

ترشيحاتنا

موقع صدى البلد

موقع صدى البلد ينعى والد الزميلة أمل فوزي

وزير الكهرباء خلال مشاركته بالقمة

وزير الكهرباء: مصر مركز إقليمي لدعم الأمن النووي

وزير الكهرباء

وزير الكهرباء يلقي كلمة مصر أمام القمة العالمية للطاقة النووية في باريس

بالصور

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟
الوحدة الصامتة.. كيف تؤثر العزلة على الصحة النفسية للإنسان؟

حملات رقابية على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالشرقية

مخبز
مخبز
مخبز

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟
ماذا يفعل كوب من القهوة للكبد؟

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد