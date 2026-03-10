ضياء رشوان : الحكومة ليست المسؤولة عن أي محتوى يسيء للدول العربية

أكد وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، أن مصر تربطها علاقات تاريخية ومصيرية مع دول الخليج العربي الشقيقة، وأن هذه العلاقات ليست مجرد علاقات اقتصادية أو سياسية، مشيرا إلى أن الدستور يؤكد على احترام هذه الشراكات وتطويرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الجديدة بحضور العديد من الوزراء، اليوم الثلاثاء، لتوضيح للراى العام آخر المستجدات على الساحة العالمية والمحلية.

وأوضح رشوان أن قرار زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية جاء نتيجة ظروف استثنائية فرضتها التطورات الإقليمية والعالمية، مشددًا على أن الحكومة اضطرت لاتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتوفير احتياجات الدولة من الطاقة.

وأشار إلى أن آخر زيادة في الأسعار كانت في أكتوبر الماضي، وكان من المقرر عدم إجراء أي تعديلات حتى نهاية العام، إلا أن المتغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة عالميًا دفعت الحكومة لاتخاذ قرار استثنائي ومؤقت للتعامل مع هذه الظروف.

ونوه رشوان بأنه وجد بعض الحسابات التي تهاجم دول الخليج على مواقع التواصل الاجتماعى تم تتبعها وُجد أنها ليست مصرية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحسابات هو التدليس والتشويش على الهوية المصرية.

وأشار رشوان إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جميع المعلومات المتداولة على المنصات الرقمية، داعيًا المتخصصين والنخب الإعلامية والسياسية إلى التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، مؤكدًا أن الوزارة تحت تصرفهم للتواصل المباشر والتحقق من أى بيانات.

وأوضح الوزير أن الحكومة لاحظت الفترة الأخيرة محاولات لتعمد الإساءة للدول العربية الشقيقة، وخاصة دول الخليج، عبر حسابات تحمل أسماء مصرية، لكنها فى الأصل غير مصرية، بهدف التأثير على العلاقات الثنائية القائمة منذ سنوات طويلة.

وشدد رشوان، على أن الحكومة ليست المسؤولة عن أى محتوى يُنشر عبر هذه الحسابات، قائلاً : "إننا نرفض أي إساءة لأي دولة عربية، وعلى الإعلاميين أن يتحققوا قبل النشر".