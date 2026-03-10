قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زي المسطول بعد الفطار .. حيل سهلة لتجنب النعاس عقب طعام المغرب
دعاء 21 رمضان أول ليلة وترية في العشر الأواخر.. لعلها تكون ليلة القدر
سبب عدم ظهور منحة التموين للمستحقين
مفاجأة .. دراسة إزاحة حارسي الأهلي من تشكيل مصر في المونديال
بعد حلقة دينا في ليفل الوحش .. رامز جلال يتصدر التريند
بفعل تراجع المخاوف التضخمية.. ارتفاع أسعار الذهب الآن في مصر
جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية
برعاية يونيسيف | تركيب قطع موفرة للمياه في 50 مدرسة حكومية بمصر
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضياء رشوان : الحكومة ليست المسؤولة عن أي محتوى يسيء للدول العربية

وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان
وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان
حنان توفيق

أكد وزير الدولة للإعلام، ضياء رشوان، أن مصر تربطها علاقات تاريخية ومصيرية مع دول الخليج العربي الشقيقة، وأن هذه العلاقات ليست مجرد علاقات اقتصادية أو سياسية، مشيرا إلى أن الدستور يؤكد على احترام هذه الشراكات وتطويرها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالعاصمة الجديدة بحضور العديد من الوزراء، اليوم الثلاثاء، لتوضيح للراى العام آخر المستجدات على الساحة العالمية والمحلية.

وأوضح رشوان أن قرار زيادة أسعار بعض المنتجات البترولية جاء نتيجة ظروف استثنائية فرضتها التطورات الإقليمية والعالمية، مشددًا على أن الحكومة اضطرت لاتخاذ هذا الإجراء للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتوفير احتياجات الدولة من الطاقة.

وأشار إلى أن آخر زيادة في الأسعار كانت في أكتوبر الماضي، وكان من المقرر عدم إجراء أي تعديلات حتى نهاية العام، إلا أن المتغيرات التي شهدتها أسواق الطاقة عالميًا دفعت الحكومة لاتخاذ قرار استثنائي ومؤقت للتعامل مع هذه الظروف.

ونوه رشوان بأنه وجد بعض الحسابات التي تهاجم دول الخليج على مواقع التواصل الاجتماعى تم تتبعها وُجد أنها ليست مصرية، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه الحسابات هو التدليس والتشويش على الهوية المصرية.

وأشار رشوان إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جميع المعلومات المتداولة على المنصات الرقمية، داعيًا المتخصصين والنخب الإعلامية والسياسية إلى التأكد من صحة المعلومات قبل نشرها أو تداولها، مؤكدًا أن الوزارة تحت تصرفهم للتواصل المباشر والتحقق من أى بيانات.

وأوضح الوزير أن الحكومة لاحظت الفترة الأخيرة محاولات لتعمد الإساءة للدول العربية الشقيقة، وخاصة دول الخليج، عبر حسابات تحمل أسماء مصرية، لكنها فى الأصل غير مصرية، بهدف التأثير على العلاقات الثنائية القائمة منذ سنوات طويلة.

وشدد رشوان، على أن الحكومة ليست المسؤولة عن أى محتوى يُنشر عبر هذه الحسابات، قائلاً : "إننا نرفض أي إساءة لأي دولة عربية، وعلى الإعلاميين أن يتحققوا قبل النشر".

وزير الدولة للإعلام مصر دول الخليج العربي زيادة في الأسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدبولي

الحكومة تقرر مد زيادة الدعم النقدي على بطاقات التموين

اسعار الدواجن اليوم

بعد زيادة البنزين.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء

الدكتور مصطفى مدبولي

التمسوا لنا العذر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة للمواطنين| تفاصيل

أسعار البنزين الجديدة

بعد زيادة أسعار البنزين .. الحبس والغرامة 100 ألف جنيه لمن يقوم بهذا الفعل

اسطوانة الغاز

سعر أسطوانة البوتاجاز بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار اليوم.. فيديو

شوف هيوصل كام.. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

شوف هيوصل كام .. رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بعد تصريح رئيس الوزراء

اسعار البنزين الجديدة

ارتفاع 3 جنيهات.. أسعار البنزين الجديدة بعد الزيادة اليوم

المتهم

قرار عاجل من المحكمة بشأن واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس

ترشيحاتنا

منزل بني شقير المنهار

مصرع سيدة في انهيار منزل بأسيوط

المتهمين

دعوة معتمر .. القبض على طرفي مشاجرة في المنوفية

المتهم

غير متزن.. القبض على شخص أجنبى يحمل عصا خشبية بالدقي

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 21 .. القبض على محمد إمام .. وأحمد كشك ينصب فخا لشقيقه

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل مندي الدجاج في الفرن.. زى المطاعم

طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج
طريقة عمل مندي الدجاج

كيف تأكل كحك العيد دون زيادة الوزن؟.. أكتشف السر

نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن
نصائح لتناول كحك العيد دون زيادة الوزن

قبل العيد.. طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة

طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..
طريقة عمل البيتي فور خطوة بخطوة..

فيديو

مي عز الدين

أول تعليق من مي عز الدين بعد العملية الجراحية وخروجها من المستشفى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

المزيد