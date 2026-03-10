قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مستشار المعهد النمساوي للسياسات الأوروبية يكشف لـ"صدى البلد" موعد انتهاء الحرب على إيران
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات
المدمرة البريطانية دراجون تتحرك باتجاه منطقة البحر المتوسط
الدفاع الروسية : إسقاط مقاتلة أوكرانية .. والقضاء على 1505 جنود بمختلف الجبهات
تأجيل عدد من مباريات الدوري المغربي.. اعرف السبب
قرار عاجل من توروب بشأن حارس مرمى الأهلي عقب مباراة طلائع الجيش
مخاوف أوروبية من تعطل الملاحة في مضيق هرمز مع تصاعد الحرب على إيران
إنشاء شبكة موانئ نهرية بالمحافظات لشحن البضائع وخدمة الركاب | تفاصيل مهمة
بحضور وزيرة البيئة | إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
بكاء وسخرية وهجوم | دينا تنطق الشهادتين في رامز ليفل الوحش .. ماذا حدث؟
ضياء رشوان : الحكومة ليست المسؤولة عن أي محتوى يسيء للدول العربية
محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول ضد جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا
دلتا النيل في مواجهة المناخ .. مشروع وطني لحماية السواحل وتنمية المجتمعات

حنان توفيق

تواجه مصر تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية المتسارعة، وتعد دلتا نهر النيل والساحل الشمالي من أكثر المناطق عرضة للمخاطر البيئية.


وفي هذا الإطار أطلقت الدولة مشروع “تعزيز التكيف مع تغير المناخ في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي” بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.


ويتم تنفيذ المشروع عبر الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بتمويل من صندوق المناخ الأخضر لحماية السواحل من آثار ارتفاع منسوب سطح البحر.

حماية 69 كيلومترًا من السواحل

يستهدف المشروع حماية نحو 69 كيلومترًا من السواحل باستخدام حلول قائمة على الطبيعة.


ويشمل نطاق التنفيذ خمس محافظات ساحلية هي كفر الشيخ والبحيرة وبورسعيد والدقهلية ودمياط الجديدة.


وتهدف هذه الجهود إلى تقليل المخاطر البيئية والحد من تأثيرات ارتفاع مستوى سطح البحر على المناطق الساحلية.

خطة استراتيجية للإدارة الساحلية

يتضمن المشروع إعداد خطة استراتيجية شاملة للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.


وتغطي الخطة نحو 1200 كيلومتر على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط في مصر.


كما تعتمد على دراسات علمية لتحديد المناطق الأكثر عرضة للخطر ووضع آليات فعالة للتعامل معها.

دراسات مستقبلية حتى عام 2100

تركز الخطة على تقييم التأثيرات المحتملة لارتفاع مستوى سطح البحر على المياه الجوفية.
كما تتناول دراسة التغيرات في عمليات الترسيب الساحلي وتأثيراتها على البيئة الساحلية.
وتعتمد هذه الدراسات على سيناريوهات مستقبلية تمتد حتى عام 2100 لتحديد أفضل سياسات التكيف.

الحد من مخاطر الفيضانات الساحلية

يسعى المشروع إلى تقليل مخاطر الفيضانات الساحلية في دلتا نهر النيل والساحل الشمالي.
ويتم ذلك من خلال تطبيق حلول طبيعية في خمس مناطق تعد الأكثر عرضة للخطر داخل الدلتا.


وقد تم تحديد هذه المناطق بطول 69 كيلومترًا وفقًا لدراسات الجدوى الفنية والدراسات الهندسية.

إدارة طويلة المدى لمخاطر المناخ

يعمل المشروع أيضًا على إعداد خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية على مستوى الجمهورية.


وتهدف هذه الخطة إلى التعامل مع مخاطر التغير المناخي على المدى الطويل.


كما تسهم في تعزيز قدرة مصر على التكيف مع احتمالات الفيضانات وارتفاع منسوب المياه.

دعم المجتمعات المحلية

لا يقتصر المشروع على حماية السواحل فقط، بل يمتد ليشمل دعم المجتمعات المحلية.


فهو يسعى إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين في المناطق الساحلية المتأثرة بالتغيرات المناخية.


ويؤكد المشروع أن البعد الاجتماعي يمثل عنصرًا أساسيًا في أي خطة تنموية مستدامة.

مشروعات صغيرة للمزارعين والصيادين

يتعاون المشروع مع عدد من منظمات المجتمع المدني والمراكز البحثية لدعم المواطنين.


ويتم تنفيذ مشروعات صغيرة لصغار المزارعين والصيادين لتعزيز فرصهم الاقتصادية.


ومن بين هذه المبادرات الصوب الزراعية، وشبك الصيد، وزراعة نبات الأزولا كمشروعات تجريبية.

تطوير الحماية الساحلية في دمياط الجديدة

يتضمن المشروع بعدًا اجتماعيًا آخر يتمثل في تطوير شكل الحمايات الساحلية.


ويجري تنفيذ مشروع تجريبي في دمياط الجديدة يراعي الطابع الحضاري والبيئي للمنطقة.


ويهدف هذا النموذج إلى تحقيق التوازن بين حماية الشواطئ والحفاظ على النظم البيئية.

إنشاء ممشى بيئي وسياحي

يشمل المشروع تنسيق مواقع الحمايات بزراعة أكثر من 20 نوعًا من النباتات البرية والعطرية.


كما يتضمن إنشاء ممشى سياحي للتنزه يعرف باسم “ممشى التعافي”.


ويتم تزويد الموقع بمقاعد للمصطافين وإضاءة ليلية، بما يعزز الجاذبية السياحية ويحافظ على البيئة الساحلية.

تحديات متزايدة نتيجة التغيرات المناخية دلتا نهر النيل والساحل الشمالي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ

