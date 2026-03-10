ناهد السباعي : المتر سمير قائم على المفارقة والسخرية من الواقع | خاص

قالت النجمة ناهد السباعي إن تفاصيل الدور الذي تقدمه في مسلسل “المتر سمير” نابع من واقعية المواقف اليومية التي تعيشها الشخصية، حيث تنعكس القضايا التي يناقشها الزوج في عمله على حياتهما الخاصة، لتتحول الخلافات البسيطة إلى أزمات أكبر.



وقالت ناهد في تصريح خاص لموقع صدى البلد: هذا التشابك يمنح الشخصية طابعاً كوميدياً غير مفتعل، قائماً على المفارقة والسخرية من الواقع، دون الابتعاد عن الجانب الإنساني للمشكلات الأسرية.



وأضافت “السباعي” تقديم الشخصية تطلّب التعامل بحذر مع التوازن بين الكوميديا والصدق، مؤكدة أن الهدف لم يكن الإضحاك فقط، بل تقديم زوجة حقيقية يمكن للجمهور التعاطف معها.



على جانب آخر لفتت الفنانة ناهد السباعي الأنظار منذ الحلقات الأولى من مسلسل إفراج، الذي يشارك في بطولته النجم عمرو سعد ضمن السباق الدرامي في رمضان 2026.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، تحدثت ناهد السباعي عن ردود الفعل الإيجابية التي حصدها العمل

واختتمت حديثها بالتأكيد على سعادتها الكبيرة بردود الفعل حول المسلسل، مشيرة إلى أنها صورت مشاهدها خلال ثلاثة أو أربعة أيام فقط، لكنها شعرت وكأنها شاركت في عمل كامل، كما كشفت أن الحلقة الثلاثين من «إفراج» ستحمل مفاجأة للجمهور.