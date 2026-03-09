إفراج الحلقة 20 .. حاتم صلاح يتخذ قرار بقـ.تل نجل عمرو سعد

أذاعت منصة شاهد الحلقة 20 من مسلسل إفراج من بطولة الفنان عمرو سعد.

وشهدت الأحداث عددا من الأحداث ، ومنها معرفة عباس بكل المؤامرة التي دبرها شداد ضده، وقتله لوالده عليان،بعد ان شاهده يقوم بدفنه، فيما اتخذ شداد قرار بالتخلص من ابن عباس.

مسلسل “إفراج”

يستعرض مسلسل “إفراج” قصة عباس الريس، رجل بسيط من الطبقة الشعبية، تنقلب حياته رأسًا على عقب بعد تعرضه لعملية نصب وظلم اجتماعي كبير.



يجسد الفنان عمرو سعد شخصية عباس، الذي يتورط في جريمة قتل، وتظهر بروموهاته حالة صدمته بعد ارتكاب الجريمة وإلقاء القبض عليه.

وتشارك تارا عماد البطولة إلى جانب كل من حاتم صلاح، وسما إبراهيم، وأحمد عبد الحميد، والعمل من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف أحمد حلبة، ومحمد فوزي، وأحمد بكر.

ويُعرض المسلسل على قناة MBC مصر ومنصة شاهد خلال شهر رمضان 2026.