إيران: مـ.قتل 104 من عسكرييها في استهداف أمريكي للمدمرة "دنا"
وزير الصناعة: نستهدف مضاعفة الصادرات غير البترولية لـ99 مليار دولار بحلول 2030
وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
مسلسل فن الحرب الحلقة 19.. يوسف الشريف يطرد شيري عادل بعد خيانتها له

مسلسل فن الحرب
مسلسل فن الحرب
أحمد إبراهيم

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 19 تطورات مثيرة في الأحداث، حيث يكتشف زياد “يوسف الشريف” وفريقه خيانة مي “شيري عادل” لهم، إثر قيامها بإبلاغ ياسمين النشرتي “ريم مصطفى”  بمكان وجود والدة زياد وشقيقاته. ويتضح لاحقًا أن مي لم تقدم على هذا التصرف بإرادتها الكاملة، بل بعدما تعرضت لضغوط وتهديدات تتعلق بشقيقها المسجون، الأمر الذي دفعها للرضوخ لأوامر ياسمين على أمل إنقاذه والعمل على إخراجه من السجن.

ورغم اعتراف مي بالحقيقة كاملة، بل وكشفها عن مشاعر حبها لزياد، إلا أن الأخير يقرر إنهاء علاقته بها وإبعادها عن الفريق، معتبرًا أن ما حدث يمثل خيانة للثقة يصعب تجاوزها. 

وتتصاعد الضغوط على زياد بشكل أكبر بعد إلقاء القبض على سيد “إسلام إبراهيم”، في محاولة من الشرطة لكشف طبيعة النشاط الذي يديره الفريق، خاصة بعد انكشاف جزء من تحركاتهم السرية، وهو ما يضع الجميع في موقف بالغ الخطورة ويهدد الخطة التي يعملون عليها بالكامل.

وعلى جانب آخر، يبدأ كل من هاشم الفحام وجاسر رضوان في تنفيذ مخططهما للانتقام من زياد، حيث يلجآن إلى الضغط على صفية، مهددين إياها بابنتها الصغيرة، في محاولة لإجبارها على الكشف عن مكانه.

أما ياسمين النشرتي فتواصل تصعيدها ضد زياد، وتقرر الانتقام منه عبر استهداف أقرب الناس إليه، فتتجه إلى والدته وشقيقاته، لتزداد دائرة الخطر حوله. 

أبطال مسلسل فن الحرب 

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.

مى كساب
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب
