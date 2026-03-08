مسلسل فن الحرب الحلقة 19.. يوسف الشريف يطرد شيري عادل بعد خيانتها له

شهد مسلسل فن الحرب الحلقة 19 تطورات مثيرة في الأحداث، حيث يكتشف زياد “يوسف الشريف” وفريقه خيانة مي “شيري عادل” لهم، إثر قيامها بإبلاغ ياسمين النشرتي “ريم مصطفى” بمكان وجود والدة زياد وشقيقاته. ويتضح لاحقًا أن مي لم تقدم على هذا التصرف بإرادتها الكاملة، بل بعدما تعرضت لضغوط وتهديدات تتعلق بشقيقها المسجون، الأمر الذي دفعها للرضوخ لأوامر ياسمين على أمل إنقاذه والعمل على إخراجه من السجن.

ورغم اعتراف مي بالحقيقة كاملة، بل وكشفها عن مشاعر حبها لزياد، إلا أن الأخير يقرر إنهاء علاقته بها وإبعادها عن الفريق، معتبرًا أن ما حدث يمثل خيانة للثقة يصعب تجاوزها.

وتتصاعد الضغوط على زياد بشكل أكبر بعد إلقاء القبض على سيد “إسلام إبراهيم”، في محاولة من الشرطة لكشف طبيعة النشاط الذي يديره الفريق، خاصة بعد انكشاف جزء من تحركاتهم السرية، وهو ما يضع الجميع في موقف بالغ الخطورة ويهدد الخطة التي يعملون عليها بالكامل.

وعلى جانب آخر، يبدأ كل من هاشم الفحام وجاسر رضوان في تنفيذ مخططهما للانتقام من زياد، حيث يلجآن إلى الضغط على صفية، مهددين إياها بابنتها الصغيرة، في محاولة لإجبارها على الكشف عن مكانه.

أما ياسمين النشرتي فتواصل تصعيدها ضد زياد، وتقرر الانتقام منه عبر استهداف أقرب الناس إليه، فتتجه إلى والدته وشقيقاته، لتزداد دائرة الخطر حوله.

أبطال مسلسل فن الحرب

يشارك في بطولة المسلسل، كل من: شيري عادل، ريم مصطفى، وليد فواز، محمد جمعة، إسلام إبراهيم، دنيا سامي، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، ومن إخراج محمد عبد التواب.

وسبق أن تحدث المؤلف عمرو سمير عاطف، عن تعاونه الجديد مع الفنان يوسف الشريف في مسلسل “فن الحرب” الذي يشارك في ماراثون دراما رمضان 2026.

وقال عمرو سمير عاطف، في تصريح خاص لموقع “صدى البلد”، إنه سعيد بتجديد التعاون مع الفنان يوسف الشريف، مؤكدا أن الدور سيكون جديدا ومختلفا عما قدماه معا في أعمال سابقة.

وعن طبيعة العمل؛ قال عمرو سمير فرج، إن المسلسل عبارة عن دراما اجتماعية، بها العديد من الأحداث الشيقة المقرر أن تنال إعجاب الجمهور.

وتعاون المؤلف عمرو سمير مع الفنان يوسف الشريف سابقا في العديد من الأعمال، وحققا نجاحا كبيرا، ومن أبرزها،: “رقم مجهول، الصياد، لعبة إبليس، كفر دلهاب، النهاية".

أحدث أعمال يوسف الشريف

يمثل مسلسل “فن الحرب”، عودة للفنان يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات عن الدراما، بعد مسلسله “كوفيد 25”، الذي شارك في ماراثون رمضان 2021، وشاركه عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، إدوارد، إيناس كامل، راندا البحيري، ميدو عادل، أمير صلاح الدين، ميرنا نور الدين، ديانا هشام، إسلام جمال، زكي فطين عبد الوهاب، عماد رشاد”، وغيرهم من النجوم، وهو من تأليف إنجي علاء، وإخراج أحمد نادر جلال.