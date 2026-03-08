سارة يوسف تكشف لـ«صدى البلد» أسرار كواليس شخصيتها في مسلسل «صحاب الأرض» (خاص)

كشفت الفنانة سارة يوسف عن كواليس وتجربتها في مسلسل صحاب الأرض، مؤكدة أن العمل يحمل طابعًا إنسانيًا واقعيًا يسلّط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وصموده.

وقالت سارة يوسف، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "فدوى"، وهي سيدة فلسطينية تعيش في غزة وتواجه العديد من الصعوبات في حياتها اليومية، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها أهل غزة .

وأوضحت أنها بذلت مجهودًا كبيرًا للتحضير للشخصية، حيث عملت على دراسة تفاصيل حياة المرأة الفلسطينية، خاصة طريقة تعاملها مع الماشية، إلى جانب فهم كيفية حركة المرأة الحامل وطبيعة حياتها اليومية، حتى تظهر الشخصية بشكل واقعي ومقنع على الشاشة.

وأضافت أن جميع مشاهد المسلسل كانت صعبة وتحمل قدرًا كبيرًا من التحدي، مشيرة إلى أن أجمل ما يميز العمل هو واقعيته وإنسانيته، حيث يركز على التفاصيل الصغيرة التي تعكس معاناة أهل غزة.

وأعربت سارة يوسف عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدة أن مسلسل «صحاب الأرض» من الأعمال المهمة التي تسلط الضوء على قضية إنسانية كبرى و سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل



ويأتي مسلسل صحاب الأرض كعمل درامي توثيقي يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وإفشال مخططات التهجير.

المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، وسارة يوسف، ومن تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.