وزير المالية: 80 مليار جنيه سداد طوعي للضرائب وإقرار أنشطة بـ تريليون جنيه
أمن المواطن الغذائي "خط أحمر".. كواليس التدخل الرئاسي لضبط الأسواق
ليلة 19 رمضان.. إقبال واسع على الجامع الأزهر ومشاركة لافتة للقراء الشباب في إحياء التراويح
الخارجية الأمريكية: عودة أكثر من 32 ألف مواطن سالمين من الشرق الأوسط
الركراكي يكشف سر رفضه تقديم خليفته محمد وهبي مدربًا لنتخب المغرب
إطلاق مبادرة في مجال التوثيق الفوتوغرافي بالمناطق الأثرية لضمان الدقة التاريخية
انتقل للدوري الإيطالي.. شبكة إنجليزية توجّه رسالة مثيرة إلى عمر مرموش
دعاء ليلة القدر المستحب.. الإفتاء تحدد 7 كلمات يدعو بها المسلم
السعودية: اعتراض وتدمير مسيرة متجهة إلى حقل شيبة في الربع الخالي
السعودية: حالتا وفاة و12 مصابا بسبب سقوط مقذوف عسكري على موقع سكني في الخرج
أعنف نوات الشتاء قادمة خلال ساعات.. ماذا تخبئ نوة الحسوم؟
السفير الصيني في الأردن: بكين تعتزم إرسال مبعوثا للشرق الأوسط لدعم وقف فوري لإطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سارة يوسف تكشف لـ«صدى البلد» أسرار كواليس شخصيتها في مسلسل «صحاب الأرض» (خاص)

كشفت الفنانة  سارة يوسف عن كواليس وتجربتها في مسلسل صحاب الأرض، مؤكدة أن العمل يحمل طابعًا إنسانيًا واقعيًا يسلّط الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني وصموده.
وقالت سارة يوسف، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها تجسد خلال أحداث المسلسل شخصية "فدوى"، وهي سيدة فلسطينية تعيش في غزة وتواجه العديد من الصعوبات في حياتها اليومية، في ظل الظروف القاسية التي يمر بها أهل غزة .
وأوضحت أنها بذلت مجهودًا كبيرًا للتحضير للشخصية، حيث عملت على دراسة تفاصيل حياة المرأة الفلسطينية، خاصة طريقة تعاملها مع الماشية، إلى جانب فهم كيفية حركة المرأة الحامل وطبيعة حياتها اليومية، حتى تظهر الشخصية بشكل واقعي ومقنع على الشاشة.
وأضافت أن جميع مشاهد المسلسل كانت صعبة وتحمل قدرًا كبيرًا من التحدي، مشيرة إلى أن أجمل ما يميز العمل هو واقعيته وإنسانيته، حيث يركز على التفاصيل الصغيرة التي تعكس معاناة أهل غزة.
وأعربت سارة يوسف عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في هذا العمل، مؤكدة أن مسلسل «صحاب الأرض» من الأعمال المهمة التي تسلط الضوء على قضية إنسانية كبرى و سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل 


ويأتي مسلسل صحاب الأرض كعمل درامي توثيقي يسعى إلى فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، وإبراز صمود الشعب الفلسطيني، إلى جانب تسليط الضوء على الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية وإفشال مخططات التهجير.
المسلسل بطولة إياد نصار، منة شلبي، كامل الباشا، عصام السقا، تارا عبود، ريم رأفت، آدم البكري، وسارة يوسف، ومن تأليف عمار صبري وإخراج بيتر ميمي.

تحد جديد في مشوارها.. مى كساب تتألق في مسلسل نون النسوة

مجازاة رئيس قسم الإشغالات والمشرف بمجلس مدينة ديرب نجم للإهمال والتقصير

للوقوف على مستوى الخدمات.. محافظ الشرقية يُفاجئ مستشفى ديرب نجم المركزي

بعد نقلها للمستشفى.. أعراض ومخاطر مرض شيرين عبد الوهاب

