استئصال جزء من القولون.. كل ما تريد معرفته عن عملية هانى شاكر

خضع الفنان هاني شاكر لعملية جراحية دقيقة في القولون، استلزمت استئصال جزء منه إثر أزمة صحية شديدة، و يمر الفنان حالياً بفترة نقاهة تحت الإشراف الطبي لضمان استقرار حالته الصحية، بعد نقله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة.

ما هى عملية استئصال القولون ومتى يجب الخضوع لها؟

استئصال القولون هو إجراء جراحي لإزالة القولون كله أو جزء منه. والقولون جزء من الأمعاء الغليظة على هيئة عضو طويل شبيه بالأنبوب يقع في نهاية القناة الهضمية. وقد يكون استئصال القولون ضروريًا لعلاج الأمراض والحالات التي تصيب القولون وتؤثر فيه أو الوقاية منها، مثل سرطان القولون أو داء كرون أو التهاب القولون التقرحي أو التهاب الرتج. ويُعرف هذا الإجراء أيضًا باسم قطع القولون.

ووفقا لموقع healthdirect نعرض لكم كل ما تريد معرفته عن جراحة القولون التي أجرها الفنان هانى شاكر.

الأسباب التي قد تؤدي إلى استئصال جزء من القولون..

1-مشاكل في الأعصاب المرتبطة بالجهاز الهضمي:

تسبب الاضطرابات العصبية ما بين الدماغ والجهاز الهضمي حدوث اضطرابات هضمية، مثل: الإمساك، والإسهال، وألم البطن.

2-بعض العدوات الميكروبية الشديدة التي تُسبب الإسهال:

قد تحدث الإصابة بالقولون المتهيج العصبي بعد التهابات معدية ومعوية شديدة، أو قد تحدث نتيجة فرط نمو البكتيريا.

3-اختلال توازن البكتيريا المتواجدة في الأمعاء:

أشارات الأبحاث إلى أن البكتيريا والفطريات الموجودة بصورة طبيعية في الأمعاء تختلف عند مرضى القإذا كنت معرضًا بدرجة كبيرة للإصابة بسرطان القولون بسبب تكوُّن العديد من سلائل القولون محتملة التسرطن، يمكنك اختيار الخضوع لجراحة استئصال القولون بالكامل للوقاية من الإصابة بالسرطان في المستقبل.

4-انقباضات في العضلات الموجودة في الأمعاء:

تسبب التقلصات الهضمية القوية والمستمرة لفترات طويلة الإسهال والانتفاخ والغازات، أما التقلصات البطيئة فهي تسبب الإمساك.

أعراض الم القولون التى تستدعي الطبيب:

-فقدان الوزن.

-نزيف من المستقيم.

-فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

-ألم مستمر في البطن لا يخف إلا مع التبرز، أو إخراج الريح.

-القيء غير معروف السبب.

-صعوبة في البلع.

وطالبت الصفحة الرسمية للفنان هاني شاكر على موقع فيسبوك جمهوره ومحبيه بالدعاء له، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية.

وأكد مصدر مقرب، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد أن حالة الفنان مستقرة حاليًا وتشهد تحسنًا ملحوظًا، بعد تلقيه الرعاية الطبية اللازمة.

كان الفنان هاني شاكر قد تعرض لوعكة صحية قوية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث خضع لعملية جراحية دقيقة في القولون، وسط متابعة طبية مستمرة للاطمئنان على حالته الصحية.

ودعا عدد كبير من جمهور ومحبي الفنان هاني شاكر له بالشفاء العاجل، متمنين له العودة سريعًا إلى نشاطه الفني.